Ayelen López, directora bonaerense de Juventudes: "Los pibes fueron muy golpeados durante el macrismo"

“Los jóvenes han sido muy golpeados en general durante el macrismo y necesitamos ir hacia políticas dinámicas y de contención que vuelvan a ponerlos en el centro de atención de un Estado presente”, aseguró en diálogo con PáginaI12 Ayelén López, a cargo de la Dirección de Juventudes de la provincia de Buenos Aires, que representa a cuatro millones de pibes y pibas bonaerenses. La funcionaria de 24 años tiene entre sus ejes principales "la promoción de una ley de Juventudes provincial que cree condiciones de fondo para el debate y la contención” de los sectores juveniles, así como acercar “formación y capacitación” fortaleciendo el programa Envión.

--¿Cuántos jóvenes abarca con la dirección que conduce?

--Comenzó siendo una dirección de línea, es decir que estábamos en el último escalón de un ministerio, cuando institucionalmente representamos más o menos a cuatro millones de pibes y pibas de 15 a 29 años. Cuando llegamos, en diciembre de 2019, había un sólo programa que es Centros Juveniles, que trabaja en la contención a través de instituciones con las que se hacen convenios. La mirada que trajimos en principio fue transversalizar las políticas de juventud. La juventud no sólo se desarrolla en términos culturales o deportivos, creemos que en los últimos cuatro años, los jóvenes han sido muy golpeados en general y necesitábamos ir hacia políticas dinámicas y de contención que vuelvan a ponerlos en el centro de atención de un Estado presente. Nosotros nos formamos durante el kirchnerismo: sabemos lo que es sumar derechos.

--¿La provincia de Buenos Aires no tiene una ley específica para la juventud?

-No hay ninguna ley integral que apunte a fortalecer a las juventudes. Sí tenemos leyes aisladas sobre el tema que son muy importantes como la ley de Centro de Estudiantes o la ley de Boleto Estudiantil. Nos pusimos a trabajar con la comisión de juventudes de la cámara de diputados bonaerense para empezar a pensar una base de lo que será una ley provincial de juventudes que aglutine las leyes que ya existen, que las fortalezca, pero sobre todo que establezca distintos ámbitos de debate con la sociedad. Por ejemplo no hay un observatorio de juventudes, y en este caso se crearían distintos ámbitos para el debate. Queremos que queden ámbitos de discusión y generar cuestiones de fondo para que pueda haber una base legal para la juventud.

--¿Cómo diseñó la estructura de la dirección para abordar la representatividad de cuatro millones de jóvenes?

-Tenemos tres direcciones. La de Prevención Sociocomunitaria, que tiene un programa que trabaja sobre el consumo problemático, un tema que ataca fuertemente a las juventudes. Hay talleres sobre violencia institucional, embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual. También está el programa Envión, que es el único que había que vimos que les llegaba directamente a los pibes y que apunta a los jóvenes que en sus casas no tienen ingresos formales. Es para 35 mil beneficiarios que tienen entre 12 y 25 años, que reciben una beca incentivo para poder acercarse a las sedes que tienen convenio con los municipios y hacer actividades culturales y de distinto tipo. Se focaliza en la estimulación y la contención de los proyectos de vida. No sólo se generan emprendimientos productivos, sino también el desarrollo cultural, deportivo, de formación y de capacitación de los pibes y las pibas. La beca no se aumentaba desde el 2018, así que una de las primeras cosas que hicimos fue pasarlo a nuestra órbita, y ya estamos haciendo algunas proyecciones para aumentar las becas. También tenemos la dirección de Políticas Solidarias, y lo que estamos haciendo es ir detrás de la institucionalización de la solidaridad como herramienta de organización en una sociedad que tiene que profundizar muchas cosas.

-Usted viene de la militancia secundaria. ¿Tiene algún programa enfocado en el gremialismo estudiantil?

-En principio estamos trabajado en dos nuevos programas: uno es Proponer, que está enfocado en la participación y la organización estudiantil, que tiene como herramienta principal a la ley de centros de estudiantes. Es una ley del 2013 y cuando llegamos a la dirección de Juventudes nos propusimos fortalecerla con este programa y para eso, cuando se pueda, vamos a recorrer todas las escuelas y colegios. Por otro lado está el programa Provincia Joven en el que a través de un banco de propuestas nos van llegando las ideas de emprendimientos productivos de los jóvenes. Nosotros creemos fundamental que el Estado debe acompañar, no sólo en la formación y capacitación, sino también en el acompañamiento y la concreción de esos proyectos.