El cantante, compositor y actor Mac Davis murió el martes a los 78 años, luego de someterse a una cirugía cardíaca en Nashville. Fue el creador de piezas memorables para Elvis como "In the Ghetto", “A Little Less Conversation”, “Memories” y “Don't Cry, Daddy” y artistas de la talla de Kenny Rogers, Dolly Parton, Glen Campbell, Tom Jones o Johnny Cash dieron voz a sus melodías. El músico texano también tuvo una carrera propia, especialmente en el country, género en el que tuvo un puñado de hits.