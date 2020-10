Taxistas piden más años de habilitación de las licencias

Desde el Sindicato de Peones de Taxis de Salta (Sipetax) enviaron una nota a la intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero, para que se prorroguen los años en la habilitación de las licencias de conducir de acuerdo la edad. Los trabajadores consideran que el tiempo de habilitación es insuficiente y que afecta principalmente a los taxistas mayores de 45 años que deben renovar la habilitación cada año.

El secretario general de Sipetax, Alfredo Carrizo, dijo a Salta/12 que el pedido se relaciona con la necesidad de "buscar economizar" los trámites burocráticos ante la situación de pandemia. De seguir así, se afecta a un total de 7000 trabajadores.

Por ello, en la nota dirigida a Romero, propusieron que los años de habilitación sean de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito. En dicha normativa los tiempos de habilitación varian de acuerdo al paso de los años. Están los choferes entre 21 y 45 años que tienen una habilitación de 5 años.

A partir de los 45 y hasta los 59, la duración es de 4 años. Para los que tienen entre 60 y 69, el tiempo es de 3 años. Y en el caso de los taxistas mayores de 70 años, la duración es de 2.

El pedido de Sipetax tiene que ver principalmente con los taxistas mayores de 45 años que en Salta deben renovar una vez por año. Carrizo dijo que este trámite "recurrente" les corta tiempo de trabajo porque les lleva mínimo 7 días. Además, representa un costo de casi $2500.

De aplicarse también la legislación nacional, Carrizo dijo que se evitaría el costo excesivo en los certificados de buena conducta que emite la Policía de Salta. La provincia actualmente les cobra $850, mientras que a nivel nacional el precio ronda los $150.

"Considero inconcebible que a menores recursos, son mayores los costos ya que cada vez que debemos renovar las licencias se suman los elevados precios del papeleo a presentar", afirmó Carrizo. Entre los trámites se encuentran el certificado de buena conducta provincial y nacional, revisiones médicas, pago de formulario de tránsito, pago de carnet de conducir por año, certificado de residencia y fotos.



Sostuvo que la ampliación podría "ser una forma de reducir los costos" para paliar mínimante las consecuencias futuras que dejará la pandemia. Aseguró que tanto el subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de Salta, Gilberto Pereyra y el coordinador General de la subsecretaría de Tránsito, Luis Alberto Nerón, se mostraron dispuestos a la escucha y dando a entender que la propuesta de los taxistas era factible. Este medio no pudo obtener declaraciones de los funcionarios.

La autoridad de Sipetax dijo también que el pedido será acercado el viernes al titular de la Coordinación Jurídica y de Procuración, Daniel Nallar, para que sea analizado y ver su viabilidad final.

Los remiseros en alerta

El sector de los remiseros se manifestó ayer por la tarde en el centro salteño junto a los comerciantes. Pidieron que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) no les cobre la diaria y que se detenga la persecución contra el sector por parte de los efectivos policiales que les realizan constantes controles en el centro.

"Nosotros tenemos que llevar el pan a nuestras casas además de invertir capital en nuestros autos y no puede ser que nos priven de trabajar por controles que nos hacen a diario", señaló Sergio Salinas, titular en Salta de la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de la República Argentina (Ucairra).

Dijo que tienen que salir a las calles a buscar sus propios viajes porque las remiseras no les asignan recorridos. "Encima no hay pasajeros en las calles y de lo que ganamos, apenas nos alcanza para comer en el día", dijo Salinas.

Por eso, solicitó que la AMT considere retomar la medida dispuesta en marzo, cuando empezó el aislamiento obligatorio y donde ordenó que las agencias no le cobren la diaria a los remiseros. "Ahora estamos padeciendo lo mismo que ese tiempo y sabemos que ya no podemos seguir pagando la diaria hasta que la situación no se normalice", expresó.

Actualmente la AMT no cobra la diaria únicamente a los trabajadores que consideran no trabajar.

Salinas contó que la recaudación de las 12 horas de trabajo bajó a un 35%. Sumado a que desde hace meses no trabajan de noche. De esa recaudación, un 20% va para combustible, un 40% para el chofer, 20% para la agencia de remis y un 20% para el propietario del vehículo, en caso de compartir. "Hace meses que estamos con trabajo irregular", destacó.

El titular de Ucairra dijo que se mantiene en contacto con la autoridad de la AMT, Marcelo Ferraris, quien hasta el momento no le presenta una respuesta concreta. "Tenemos la esperanza de que la situación de los remiseros cambie porque esto no viene de ahora sino de muchos gobiernos que han pasado", afirmó Salinas.