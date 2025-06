En la CGT estaban seguros de que iban a lograr un fallo favorable y por eso festejaron cuando la jueza del Trabajo Moira Fullana suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25. Son los artículos con los que el gobierno de Javier Milei buscaba limitar de manera inconstitucional el derecho a huelga. "Es un horror lo que quiso hacer el Gobierno, que es un ‘revival’ del DNU 70/23 que también fue declarado inconstitucional", dijo el secretario adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez, a la sazón, titular del gremio estatal UPCN.

La maniobra del gobierno nacional, enmarcada en la estrategia del si pasa pasa, fue emitir un DNU, el 340, donde se modificaba el régimen de la Marina Mercante, pero de paso modificaba el Régimen Laboral (ley 25.877) que regula todo el mundo del trabajo en clara contradicción con lo que plantea la Constitución. El decreto, que lleva la firma de todo el gabinete nacional, declara que prácticamente todas las actividades laborales son "servicios esenciales o actividades de importancia trascendental" que quedan deben cumplir, según define, "garantías de prestación de servicios mínimos".

Enterados de la novedad, la conducción cegetista llamó a sus abogados que determinaron rápidamente que el DNU 340 era tan dañino como el 70/2023 y que habían logrado frenar el capítulo laboral. En esa línea se encaminaron los abogados.

"El derecho de huelga es un derecho constitucional y es un horror lo que quiso hacer el Gobierno, que es un ‘revival’ del DNU 70/23 que también fue declarado inconstitucional" afirmó Rodríguez.

El dirigente del gremio estatal sostuvo que la posibilidad de recurrir a una huelga "además de la Constitución está en innumerables normas internacionales a las que la Argentina adhirió", y puntualizó que "están también contempladas las excepciones, como en la guardia de hospitales o en ciertos elementos educativos". Detalle que demostraba que la intención de la Casa Rosada iba más allá que la de la simple determinación de las actividades consideradas elementales.

Pésima gestión

Por otra parte, Rodríguez calificó al actual Gobierno como "una gestión pésima", y dijo que el objetivo es "destruir los salarios", porque "esta política funciona con el dólar planchado y el salario destruido y sin poder adquisitivo", pero vaticinó que "esto tiene una duración bastante corta porque ya está habiendo reacciones, como lo vemos en el hospital Garrahan".

Durante una entrevista radial, el titular del gremio estatal más importante en cuanto a afiliados, dijo que "la CGT en varias ocasiones buscó el diálogo, el consenso y la negociación, pero las pocas veces en que nos han convocado lo que se promete en una mesa de diálogo luego no se cumple y nos ha llevado a que hayamos generado planes de acción desde el año pasado, y esto va a seguir recrudeciendo si no hay un cambio concreto", agregó. Asimismo, criticó la actitud del Poder Ejecutivo de no homologar paritarias que superen el 1 por ciento de aumento mensual. En ese sentido, el titular de UPCN afirmó que "hay un incumplimiento absoluto de lo que significa una negociación colectiva, que es entre partes y al ponerse de acuerdo existe la libertad para que esa decisión se implemente. No puede el Gobierno meterse unilateralmente en esta situación y disponer otra cosa", señaló.

El ejemplo más claro es el acuerdo del gremio de comercio que tras haber conseguido un acuerdo salarial por encima de la pauta oficial, el gobierno busca todavía hacerlo caer.