Mataron a una mujer en el Chaco salteño

El fiscal penal Gonzalo Vega, de Tartagal, investiga el homicidio de una mujer, ocurrido en la medianoche o madrugada de ayer en la localidad de Hickman. La víctima habría sido ultimada a golpes en su propia casa, en el acceso al pueblo, y luego su cuerpo fue abandonado en proximidades de ruta 53.



Se trata de Elvira Sabán, una jubilada que vivía sola a la entrada del pueblo y que tenía un pequeño despacho de bebidas y algunos insumos. Su desaparición fue denunciada la mañana de este miércoles por su hija, quien al visitarla como hacía habitualmente, se sorprendió al no encontrarla en la casa, y advirtió que había desorden y manchas de sangre.

Comenzó entonces una búsqueda y el cuerpo fue encontrado semienterrado en inmediaciones de la ruta provincial 53, casi un camino interno, enripiado, que desde Hickman pasa por Padre Lozano y termina en la ciudad de Embarcación.

El Ministerio Público Fiscal informó que de acuerdo a los primeros indicios, la mujer habría sido ultimada a golpes durante la noche y habrían trasladado su cuerpo a la vera de la ruta en la camioneta de la propia víctima.

El Ministerio Público indicó que se pudieron levantar numerosos indicios de la casa y la camioneta e identificaron a tres hombres como las últimas personas que fueron vistas en compañía de la mujer, que vendía sandwiches y otros productos en su vivienda.

Estos tres hombres fueron detenidos, por pedido del fiscal Vega. Ayer se indicó que iban a ser sometidos a la audiencia de imputación "en las próximas horas". Si bien no hubo más información oficial, anoche, pobladores de Hickman contaron a Salta/12 que uno de estos hombres, un joven de 21 años, sobrino de Sabán, reconoció haber cometido el crimen en soledad, y liberó de responsabilidad a los otros dos hombres. Según los vecinos, estos dos últimos fueron liberados.

Uno es un camionero oriundo de la ciudad de Orán, amigo del sobrino de la víctima, con quien habría estado bebiendo la noche del martes último "y después se fue". El otro era un ocasional viajero que estaba haciendo dedo en la ruta y al parecer se había acercado a comprar en la casa de Sabán.

No se conocieron los motivos el asesinato y, según comentarios, el o los atacantes no se llevaron nada de la vivienda. Sin embargo, en Hickman se sabía que no hacía mucho tiempo la mujer había cobrado una herencia.



Hickman es un pueblo pequeño del departamento General San Martín, con unos 3 mil habitantes, criollos e integrantes de comunidades indígenas. Es un lugar "retranquilo", sostuvo un poblador. "Imagínese que acá nosotros cuando hace calor dormimos afuera", graficó. Sin embargo, prefirió que su identidad no se difunda, porque el sindicado agresor de Sabán es de ahí. El joven es hijo de una mujer de ese pueblo y está radicado en el pueblo desde los cinco años.

Otros lugareños señalaron que este joven proviene de "una familia con problemas" de adicción y vinculados a la violación de leyes vigentes.