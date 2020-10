Pella se despidió con una derrota contundente y puso en duda su futuro

El tenista argentino Guido Pella quedó eliminado de Roland Garros, el tercer torneo de Grand Slam de 2020, al perder este jueves en la segunda ronda con el español Pablo Carreño Busta por 6-3, 6-2 y 6-1 en un partido en el que fue ampliamente superado. Tras la contundente derrota, el bahiense se mostró muy fastidiado con su presente y puso en duda su futuro inmediato.

Pella, ubicado en el puesto 37 del ranking mundial, no ofreció demasiada resistencia y fue superado luego de una hora y media de juego por Carreño Busta (18), quien está en un buen momento tras haber llegado hace 20 días a las semifinales del US Open.

El argentino, de 30 años, ganó apenas dos partidos desde que retornó el circuito en agosto pasado luego de un receso de seis meses por la pandemia de coronavirus, uno de ellos en Roland Garros, hace dos días cuando superó en la ronda inicial al italiano Salvatore Caruso (85).

“Estaba pensando en cualquier cosa menos en el partido", reconoció el argentino. "Me voy a tomar unos días para ver que hacer. No puedo hacer nada con estas pocas ganas de luchar. No sé si tengo ganas de volver a luchas los partidos", admitió el argentino, que no continuará en el ATP Tour en las próximas semanas: "Estoy anotado en todos los torneos pero con esta actitud me vuelvo a mi casa".

El 'zurdo' bahiense se mostró muy errático desde el inicio del partido, ante un rival más sólido que una vez que encaminó el juego en el primer set, no volvió a darle ningún tipo de opciones.

Pella cedió su servicio por primera vez en el set inicial, quedó 3-2 abajo y todo se le hizo cuesta arriba, para caer finalmente por 6-3 en el único parcial en el que intentó alguna variante para incomodar al asturiano de 29 años. A partir del segundo parcial, lo que sobrevino fue un cúmulo de errores de Pella, sobre todo con el servicio, y tras quedar 2-0 abajo en el marcador, cedió nuevamente su saque para el 6-2 que decoró el set.

Carreño Busta, quien ya había vencido dos veces a Pella, en Viena 2017 y el US Open de 2019 (el argentino le ganó en la serie de Copa Davis jugada en Madrid el año pasado), elevó su nivel en el tercer y definitivo parcial, con buenos golpes de ambos lados y sin pasar sobresaltos con el servicio, ante un rival que se entregó lentamente sin ofrecer resistencia para caer en sets corridos.

El español jugará en la tercera ronda ante el vencedor del cruce que animarán más tarde su compatriota Roberto Bautista Agut (10) y el húngaro Attila Balazs (87), mientras que Pella deberá replantearse su reinicio de temporada, aunque en Roland Garros seguirá compitiendo en dobles junto al correntino Leonardo Mayer.

Djokovic no detiene su marcha

Djokovic no tuvo sobresaltos para imponerse al lituano Berankis. (EFE)

En otros resultados de la jornada, el serbio Novak Djokovic demostró que sigue en un altísimo nivel al derrotar al lituano Ricardas Berankis por 6-1, 6-2 y 6-2 en un partido en el que quebró dos veces el saque de su rival en cada set y sólo concedió dos oportunidades con el suyo en el comienzo del segundo set, pero las levantó con solvencia.

En la tercera ronda, el número uno del mundo se cruzará con el colombiano Daniel Galán, que sorprendió al vencer al estadounidense Tennys Sandgren por 6-2, 6-2 y 6-3. En otros resultados, el chileno Cristian Garín venció al australiano Marc Polmans por 6-7 (5-7), 6-2, 7-6 (7-3) y 6-4, el ruso Karen Khachanov le ganó por 6-1, 6-7 (4-7), 7-6 (9-7) y 7-6 (7-2) al checo Jiri Vesely, el búlgaro Grigor Dimitrov superó al eslovaco Andrej Martin por 6-4, 7-6 (7-5) y 6-1 y el español Roberto Carballés Baena sorpendió al ganarle al canadiense Denis Shapovalov por 7-5, 6-7 (5-7), 6-3, 3-6 y 8-6 en un duelo de cinco horas en el que el flamante número 10 del mundo cometió 103 errores no forzados.