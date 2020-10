Se aprobó el protocolo sanitario para que bolivianos puedan votar en el país

Mediante la decisión administrativa 1784/20, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional aprobó el protocolo de medidas de seguridad sanitaria para que los residentes bolivianos en Argentina puedan participar en las elecciones generales del Estado Plurinacional, a realizarse el 18 de octubre. Con la firma del jefe de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, se delinearon los aspectos generales y que deberán luego adecuarse a la situación epidemiológica de cada jurisdicción. En Salta, se estima que serán alrededor de 30.00 personas las que podrán acceder al voto.

La representante del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia en Salta, Daniela Zamora, dijo a Salta/12 que el protocolo sanitario elaborado por el Tribunal Superior Electoral de Bolivia y aprobado por Nación "tiene una puerta abierta" para que las distintas jurisdicciones puedan adaptarlo de la mejor manera y de acuerdo a las fases que transitan cada una por la covid-19.

Serán la Dirección Nacional Electoral, la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, la Cancillería, el Ministerio de Salud y el de Seguridad quienes deberán “coordinar con las jurisdicciones las acciones previas necesarias para el desarrollo de los comicios” en el país.



Los residentes que emitirán el voto deberán tramitar el certificado de circulación que la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete puso a disposición en un campo específico denominado “Voto Exterior”, habilitado en el siguiente link.

Se indicó en la resolución nacional que “los desplazamientos de las personas deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades relacionadas con los actos preparatorios del acto eleccionario, garantizándose el desplazamiento del personal afectado a las actividades, incluyendo seguridad de los comicios y traslado de documentación con carácter previo al acto electoral”.



Zamora contó que en el caso de Salta se definió un protocolo específico que señala los lugares de entrada y salida, lo recomendable es que sean dos accesos distintos. Tanto los votantes como los fiscales deberán usar barbijo y se mantendrá el distanciamiento de 2 metros entre los ciudadanos. Hasta el momento, el lugar de votación en la Capital será el Colegio Nacional de Salta, aunque esperan la última confirmación.

Se definió también un horario de votación de acuerdo a la finalización numérica de la cédula de indentidad. Desde las 8 a las 12.30 podrán emitir su voto quienes finalicen del 0 al 4. A partir de las 12.30 hasta las 19, lo harán las personas que tengan su cédula del 5 al 9. "Vamos a controlar que no entren demasiadas personas a las mesas, por lo que se resolvió que se harán pasar cada 10 personas", indicó Zamora.

Con documento y lapicera en mano

En la votación de las mesas, se estableció que "no va a haber manipulación de documentos" por lo que, la persona que va a emitir el voto deberá mostrar su identificación en mano al jurado electoral. Además, los votantes deberán usar alcohol en gel antes de ejercer el voto. "La documentación a entregar al votante será colocada en la mesa para que la pueda recoger", agregó Zamora.

Luego del ingreso del voto en la urna, se le colocará la pintura en el dedo mediante el uso de un hisopo y la firma del acta se hará con un bolígrafo que el ciudadano tendrá que llevar. En el caso de no contar con uno, se le otorgará en la mesa. "Vamos a estar haciendo los controles constantemente para evitar las aglomeraciones y el respeto del protocolo", subrayó.

En las localidades de Orán y Salvador Mazza también hay oficinas del Consulado de Bolivia, y Zamora dijo que en esos lugares "aún están viendo cómo aplicar el protocolo". Señaló que desde el Consulado en Salta deben coordinar con las autoridades de los municipios para saber si se van a poder adecuar a los marcos normativos. El Tribunal Electoral de Bolivia dio un plazo hasta el fin de semana para que se le informe cómo se aplicarán los protocolos en cada ciudad.



La representante del Órgano electoral dijo que en Salta se estima que serán cerca de 3 mil los residentes que podrán votar y que existieron "muchas depuraciones" en los procesos de empadronamiento. "Existió que muchos no han votado en elecciones pasadas y automáticamente se depuran", explicó.

Zamora aconsejó a los residentes que asistan a la votación cumpliendo cada una de las normas de bioseguridad. Agregó que el proceso electoral está confirmado y "no hay ninguna otra información que diga lo contrario". "Estamos trabajando para que todo se haga efectivo", puntualizó.



Por su parte, la representante de la Nueva Colectividad Boliviana en Salta, Josefina Barriga, dijo a Salta/12 que con lo establecido y si se garantiza el cumplimiento del protocolo "vamos bien". No obstante, indicó que en la provincia serán pocos los votantes.

Sostuvo que uno de los motivos se dio porque el Consulado sólo habilitó dos días para que los residentes puedan empadronarse. "Muchos no podían venir de los distintos lugares porque acá la mayoría trabaja en fincas. Además, había poca información al respecto y con dos días no han podido empadronarse", contó.

En relación al gobierno de facto de Jeanine Añez, afirmó que "es un desastre todo" en Bolivia. "Ojalá que entre un buen gobierno para levantar todo este desastre que ha hecho esta señora", lamentó. Agregó que le costará a su país levantarse y que depende de que la gente sea consciente y que pueden volver a confiar en otro gobierno.



Tras la renuncia de la candidatura de la dictadora Añez a mediados de septiembre, el escenario no varió demasiado. Aún se encuentra al frente de las encuestas Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales. En tanto, la derecha boliviana no pudo unificar un candidato y las encuestas ponen al ex presidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana encabezando el sector, seguido por Fernando Camacho de CREEMOS; y Chi Hyung Chung de Frente para la Victoria (FPV).