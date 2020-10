 "Que se haga justicia", exigió la familia de Gabriela Cruz

Tras siete días desaparecida, Gabriela Cruz fue hallada asesinada en la madrugada de ayer. El femicida es su ex pareja, Matías Figueroa, quien confesó el crimen. El fiscal interviniente, Darío Osinaga, confirmó que el cuerpo fue encontrado en inmediaciones a las Serranías de Zapla, en la localidad de Centro Forestal, departamento Palpalá, en Jujuy. Ayer hubo otra multitudinaria marcha en la ciudad donde en menos de una semana ya hubo dos femicidios.

"Es un momento muy duro. Lo único que voy a pedir es que se haga justicia por mi sobrina. Dejaron a dos niños sin mamá, yo no sé cómo decirles que ya no va a volver. Pido una condena a perpetua para los asesinos", sostuvo la tía de Gabriela, Yolanda Subia.

Gabriela tenía 24 años y era madre de un hijo de 4 años y una niña de 7. La última vez que la familia la vio fue el 24 de septiembre a la noche, estaba esperando que la atiendan en un negocio en la esquina de su casa.

“Esta mañana confirmaron que era Gabriela, fue asesinada por su ex pareja, padre de uno de los hijos. Lo más aterrador es que en principio él estaba detenido como el principal sospechoso, después lo liberaron, participó del rastrillaje de la búsqueda. Con cinismo se mostraba en las redes sociales triste y agobiado. Estuvo un solo día detenido, lo liberaron por falta de pruebas, después confesó”, manifestó la militante feminista Cecilia Cruz, quien recordó que en las cuatro marchas realizadas hasta ahora "se exigió la renuncia del gobernador Gerardo Morales; del intendente Rubén Rivarola; del ministro de Seguridad Ekel Meyer; de la presidenta del Consejo de la Mujer y de la Igualdad de Género, Alejandra Martínez; de los responsables de la policía porque se estima que podrian haber salvado estas vidas si hubieran salido inmediatamente a buscar a las chicas"

Mónica Cunchila, la mamá de Iara Rueda, la adolescente encontrada asesinada el lunes último, también clamó por justicia. "Mi hija ya no está pero marcó una diferencia. Este es un antes y un después", manifestó. Sostuvo que los funcionarios o las funcionarias "que no quieran trabajar que se vayan" y pidió que "empiecen a hacer las cosas". "Nuestro gobernador sabe quienes son los que no quieren trabajar, que den un paso al costado pero que empiecen a aparecer los culpables de todos los asesinatos", aseveró. Respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, planteó que "los minutos cuentan". "Nuestras niñas y nuestros niños aparecen muertos. Mi niña fue enterrada como un perrito por esperar un protocolo, si una mamá va a hacer la denuncia tienen que empezar la búsqueda ya, ¿por qué vamos a esperar?", expresó.

Subia contó que los rastrillajes por parte de la Policía para buscar a Gabriela comenzaron recién esta semana. "A las 21.25 del jueves 24 de septiembre fue su última conexión de Whatsapp", precisó la tía. Dijo que la familia de la joven vive a una casa de la de ella, en un momento el padre salió y la vio haciendo fila en el negocio, después volvió a entrar a su casa y ya no la vieron más.

Al igual que con la desaparición de Iara Rueda, la familia de Gabriela también salió por su cuenta, con el acompañamiento de vecinos y vecinas a buscarla en la ciudad. Respecto a la expareja, la tía contó que "tenían una relación bastante complicada, no terminaron en buenos términos, él era violento, ella nunca puso una denuncia".

Morales se manifestó en redes sociales, ante “hechos que han generado dolor y angustia”, convocó "al pueblo jujeño a seguir levantando la bandera de la consigna de #NiUnaMenos y a sumarnos al pedido de Juicio y Castigo a los responsables”. En Twitter, recibió la contestación de mujeres reclamándole la renuncia de Meyer y Martínez y responsabilizándolo de la situación que atraviesan en la provincia ante la violencia de género.

Morales anunció dos iniciativas “para profundizar esta lucha cultural”, según denominó. Un proyecto de ley para la creación del Comité Interinstitucional Permanente de Actuación ante desapariciones y extravío de mujeres y niñas y personas de la diversidad, que fue aprobado anoche mismo. Además, creó el “Programa de Ayuda destinada a las familias que sean sujeto de situaciones de femicidios, hechos de violencia de género y de desaparición de mujeres y niñas”.

El ministro de Seguridad informó en conferencia de prensa que en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia de Jujuy. Detalló que 105 corresponden a niños, niñas y adolescentes mientras que 207 a mayores de edad. En el caso de las denuncias por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195, mientras que en todo 2019 el número fue de 2.311, lo que demuestra un incremento significativo.



En un informe el Observatorio de Femicidios de Mumalá ubicó a la provincia como una de las que presenta mayor cantidad de crímenes de género. La referenta de la organización en Jujuy, Giovana Martínez, precisó que desde el 1 de enero al 30 de septiembre, hubo 9 femicidios y otras dos muertes de mujeres que están en proceso de investigación y aún no han sido carátuladas como femicidios.



En Jujuy este año fueron asesinadas: Pamela Chosco, de 35 años, el 8 de enero en Perico; Doris Pacheco de 42 años el 9 de enero en Perico; Mariela Zamora de 40 años el 24 de enero en San Pedro de Jujuy: Jaqueline Karen Arjona de 20 años el 2 de marzo en La Quiaca; Camila Peñalba de 25 años el 5 de marzo en Huacalera; Rocío Celeste Ocampo de 25 años el 10 de mayo en Yuto; Paola Méndez Saka de 24 años el 7 de Julio en San Pedro; Cesia Nicole Reinaga de 20 años el 8 de septiembre en Abra Pampa; Iara Sabrina Rueda de 16 años el 28 de septiembre en Palpalá; Rsana Mazala de 32 años el 29 de septiembre en Perico y Gabriela Abigail Cruz (24) 1 de octubre en Palpalá.

En la Cámara de Diputados de la Nación, la Comisión de Mujeres y Diversidad presidida por Mónica Macha presentó un proyecto de declaración en el que se expresa repudio y preocupación ante los femicidios ocurridos en Jujuy y por la represión a la protesta social cuando en la localidad de Palpalá pedían justicia por Iara y la búsqueda efectiva de Gabriela que seguía desaparecida el lunes. "Instamos a las autoridades competentes a garantizar el respeto a los Derechos Humanos fundamentales y a trabajar eficazmente en el esclarecimiento de los hechos", sostiene el proyecto que lleva la firma de las legisladoras Jimena López; Mara Brawer; Verónica Caliva; María Rosa Martínez; Magdalena Sierra; Paola Vessvessian y del legislador Leonardo Grosso.