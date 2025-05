"La gente no quiere segundas marcas", disparó con furia el exasesor estrella del PRO, Jaime Durán Barba, en relación al duro presente que atraviesa el partido amarillo tras la derrota frente a LLA en territorio porteño. “Si Pro era la alternativa amplia del kirchnerismo tenía sentido, pero cuando quiere ser segunda marca de LLA va a la hecatombe", agregó.

El ecuatoriano fue muy duro con la pérdida de identidad de sus ex jefes. ”No podés decir que sos el partido más importante de la oposición si votás todo lo que quiere Javier Milei, porque la gente dice ‘para eso lo voto a Milei’“, sentenció en relación al apoyo ciego de los diputados y senadores del partido amarillo a la agenda parlamentaria y política del Gobierno que, según dijo, los hizo perder indentidad, por lo que “se quedó atrás”.

volvió a hablar sobre la derrota de Pro en las elecciones legislativas de la semana pasada, aseguró que el expresidente y consideró que los acuerdos con La Libertad Avanza (LLA) lo posicionaron en un lugar de “segunda marca”.

"En un espacio moderno como Pro no podés ir al pasado. La actual tendencia de Pro es, por ejemplo, la austeridad: ser serios, que no haya música, no bailar, que no haya globitos, nos reunimos para ver cómo ajustamos a los pobres”, siguió. Y consideró que eso es "un error".

En esa línea, responsabilizó a Macri por la derrota y el "desgaste" del PRO. "La propuesta original era muy amplia, pero Mauricio, después de la derrota en 2019, transitó a una forma distinta de ver las cosas y se quedó atrás en muchas cosas".