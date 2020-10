De Guardiola a Bielsa: "Es la persona que más admiro en el fútbol"

Josep Guardiola dejó en claro que siente una profunda admiración por Marcelo Bielsa, en la previa del choque que el Manchester City afrontará este sábado ante el Leeds por la cuarta fecha de la Premier League. "Es un buen regalo tenerlo en la aquí en la Premier, porque siempre es un placer ver jugar a sus equipos", remarcó el DT catalán.

"Probablemente sea a quien más admiro en el mundo del fútbol como entrenador y como persona", remarcó el ex técnico del Barcelona, que antes de lanzarse como entrenador mantuvo largas charlas con Bielsa en el campo que rosarino posee en la localidad de Máximo Paz.





"Creo que es el entrenador más auténtico de todos los tiempos por cómo lleva sus equipos, es único. Especialmente su actitud como persona fuera del campo", analizó Guardiola, que dejó en claro la incidencia que tuvo el argentino en su trayectoria como DT. "Cruyff fue quien más me influyó porque estuve cuatro años con él y cuando empecé como entrenador me ayudó increíblemente, pero Marcelo es la persona que más admiro en el mundo del fútbol", reconoció el ex DT del Bayern Múnich.

Incluso, Guardiola hizo un análisis en el que se consideró muy por debajo de Bielsa en conocimientos de juego, más allá de haber ganado más trofeos a lo largo de su trayectoria. "Mi teoría es que los entrenadores no deberían ser juzgados por los títulos que ganaron porque siento que estoy muy lejos de sus conocimientos como entrenador. Gané más títulos que él, pero en cuanto a conocimiento de juego y en muchas otras cosas como llevar adelante un entrenamiento, estoy muy lejos de él", aseguró el entrenador del Manchester City.