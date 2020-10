El Leeds de Bielsa busca el batacazo ante el City de Guardiola

Cuando se conoció el calendario de la Premier League, el sábado 3 de octubre quedó marcado con tinta indeleble por los fanáticos del fútbol en Argentina y en buena parte del mundo: ese día se iban a enfrentar el recién ascendido Leeds de Marcelo Bielsa ante el Manchester City de Pep Guardiola, un choque entre dos entrenadores que se profesan una admiración mutua y cuyos equipos suelen ofrecer buenos espectáculos y partidos muy abiertos. Tanto que el español aseguró que el entrenador argentino es la persona que más admira en el mundo del fútbol.

El día llegó y este sábado desde las 13:30 y con televisación de ESPN, el conjunto de Bielsa buscará su tercer triunfo consecutivo en la máxima categoría del fútbol inglés cuando reciba en Elland Road al City, que llega golpeado tras la espectacular goleada por 5-2 que sufrió la jornada pasada ante el Leicester. Con esos antecedentes, el encuentro se presenta como una oportunidad inmejorable para que el Leeds extienda su buen presente en el torneo, tras la caída inicial por 4-3 ante el campeón Liverpool.

En la previa del choque, ambos entrenadores se refirieron a sus colegas, fieles a su estilo. Con su habitual modestia, Bielsa, en la conferencia de prensa que brindó el jueves, había reconocido que no se sentía el "mentor" de Guardiola, quien lo visitó en Argentina antes de convertirse en el entrenador del Barcelona, que lo catapultó a la historia del fútbol. "De ningún modo me siento como un mentor de Guardiola. Si hay un técnico independiente en sus ideas, es él. No es porque yo lo diga, sino porque sus equipos juegan como no juega nadie", aseguró Bielsa.

En su rueda de prensa de este viernes, Guardiola aseguró que siente una profunda admiración por el rosarino. "Probablemente sea a quien más admiro en el mundo del fútbol como entrenador y como persona", remarcó el ex técnico del Barcelona. "Creo que es el entrenador más auténtico de todos los tiempos por cómo lleva sus equipos, es único. Especialmente su actitud como persona fuera del campo", analizó Guardiola. Y agregó con contundencia: "Cruyff fue quien más me influyó porque estuve cuatro años con él y cuando empecé como entrenador me ayudó increíblemente, pero Marcelo es la persona que más admiro en el mundo del fútbol".

Incluso, Guardiola hizo un análisis en el que se consideró muy por debajo de Bielsa en conocimientos de juego, más allá de haber ganado más trofeos a lo largo de su trayectoria. "Mi teoría es que los entrenadores no deberían ser juzgados por los títulos que ganaron porque siento que estoy muy lejos de sus conocimientos como entrenador. Gané más títulos que él, pero en cuanto a conocimiento de juego y en muchas otras cosas como llevar adelante un entrenamiento, estoy muy lejos de él", aseguró el entrenador del Manchester City.



Sobre el partido, Guardiola analizó que Leeds "es un equipo que hace lo que tiene que hacer, luchan los unos por los otros, defienden cerca del área, tienen buena salida de juego y llegan con muchos jugadores". En ese sentido, recordó los tres duelos que tuvo con Bielsa cuando dirigía al Barcelona y el argentino comandaba al Athletic Bilbao durante la temporada 2011/2012. "He jugado tres veces contra Marcelo en el Athletic, y todos los partidos fueron muy difíciles", recordó Guardiola.

El resto de los partidos del sábado de la Premier serán Chelsea (4) - Crystal Palace (6), a las 8:30 (ESPN); Everton (9) - Brighton (3), a las 11:00; y Newcastle (4) - Burnley (0), a las 16:00.