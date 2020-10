Facundo Castro: la fiscalía continuará trabajando sobre la "posible desaparición forzada"

"En el marco de la hipótesis de trabajo que constituye el objeto procesal de la causa, es decir, la posible desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, se acordó continuar y profundizar la pesquisa". Esto resolvieron los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin, tal como comunicaron en el sitio Fiscales.gob, en el cual también informaron que "contextualizarán los resultados de la autopsia sobre los restos de Facundo Astudillo Castro, que fueron dados a conocer este jueves e indican que la muerte se produjo por asfixia por sumersión --ahogamiento--, con los demás elementos incorporados a la causa e informes de diferentes organismos cuya producción se encuentra en curso". El anuncio surgió luego del encuentro con la mamá de Facundo, Cristina Castro Alaniz, y los abogados de la querella, en el que analizaron e intercambiaron opiniones y puntos de vista respecto de los resultados al que arribó el equipo interdisciplinario que llevó a cabo la autopsia sobre los restos de Facundo.

La fiscalía manifestó cautela y expresó que los resultados del informe serán valorados en conjunto con los demás elementos de la investigación sobre los que se están trabajando y otros que están pendientes, en especial los relativos al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, del posicionamiento de los móviles policiales y de estudios oceanográficos que se van a realizar en la zona. Algunos de esos elementos fueron revelados por Página/12, tales como las conversaciones entre los policías, y este jueves surgió en la conferencia de prensa que dio la madre de Facundo con sus abogados y su perito que a partir de que el análisis de los teléfonos de los uniformados pasó a manos de la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) que depende de la Procuración se obtuvieron muchos más datos de validez para la causa.

En el primer comunicado de la fiscalía, emitido luego del hallazgo del esqueleto sin brazos que perteneció a Facundo, los fiscales marcaron que las decisiones que tomarían en la investigación “giran en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”. En la definición internacional de "desaparición forzada", esas "particularidades" aluden a un crimen pluriofensivo que, se presume, fue cometido por órganos dependientes de un estado.

En las próximas semanas comenzarán a aparecer los resultados del ADN en los efectos personales de Facundo que aparecieron en la mochila, los cabellos encontrados en los móviles policiales, nuevas testimoniales y procedimientos, y los resultados de los peritajes de los teléfonos de Facundo sumado a la profundización del análisis de las comunicaciones entre los policías. Fuentes de la causa explicaron a Página/12 que la hipótesis del accidente ya estaba muy debilitada aun antes de los resultados de la autopsia, aclararon que no fue descartada del todo pero afirmaron que la principal sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte. Por su parte, la querella particular dijo a este diario que no descartan la posibilidad de pedir una nueva autopsia, o de impugnar la que se realizó, luego de estudiar dos teras de documentación.



Los representantes del Ministerio Público Fiscal participaron el jueves del acto en el que se notificó el informe integrado de los estudios periciales realizados al cuerpo hallado en la zona conocida como Villarino Viejo y escucharon a las y los peritos intervinientes. La autopsia había sido realizada el 25 de agosto por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Cuerpo Médico Forense (CMF), el Conicet, las universidades de Quilmes (Unqui) y del Centro (Unicen) y la perito de parte Virginia Creimer.

La causa judicial cobró una nueva dinámica con la llegada de Azzolin y Heim --titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y subrogante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), respectivamente-- quienes fueron designados a fines de agosto para intervenir en forma conjunta o alternada con Martínez. Una de sus primeras resoluciones fue poner a disposición el expediente judicial de manera digital para las partes, teniendo en cuenta las quejas de la familia por el trato dispensado con anterioridad por Martínez, a quien recusaron dos veces.