Inevitables

TEATRO

Comov-20

La historia de la danza y sus códigos ha dejado bien en claro que el movimiento no es inocente sino que está mediado por cuestiones de poder, control del cuerpo y marcos de visibilidad. Lo mismo pasa con la palabra.¿Quién habla y quién se mueve? ¿Quién tiene mejor conexión? ¿Cómo influye esto en el decir y el movimiento? ¿Cómo traducir la palabra al cuerpo? ¿Qué es un cuerpo entrenado? Performance en entorno digital de la bailarina y coreógrafa Caterina Mora y el dramaturgo y director Martín Seijo. Desde Bruselas y Buenos Aires, respectivamente, comenzaron a ensayar desde antes de la pandemia. Su proyecto un código que relacione movimiento y texto, para leer danza, para danzar palabras. Un código que permita comunicar sensaciones a través de la pantalla. Un proyecto tan importante como la vacuna. Una utopía. Una distopía.

Hoy y el domingo 11, a las 16, a través del Zoom de Umbral Espacio de Arte. Reservas en Alternativa Teatral. A la gorra virtual.

Un problema de distancia

Un padre y un hijo a diez mil kilómetros de distancia (real y emocional) meterán el zoom en la llaga para intentar acercarse por primera vez. Doce rounds de reproches para reír, conmoverse y reflexionar sobre los vínculos filiales (y humanos) en tiempos de pandemia. Esta obra con dramaturgia y dirección de Sebastián Villar Rojas forma parte del ciclo Conexión Inestable, una iniciativa de la Diplomatura en Dramaturgia del Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a partir de la necesidad de producir una memoria dramatúrgica y audiovisual del confinamiento en el que se vive actualmente a causa del COVID-19. Con Julio Chianetta y Juan Biselli.

Hoy a las 20, a través del Zoom de Timbre4. Entrada: $250.

MÚSICA

¿Qué estás haciendo?

Con un título que es una traducción de un clásico de The Beatles que se dan el lujo de versionar en su idioma original, Litto Nebbia y Los Reyes del Falsete dan un paso más en una relación que ya lleva casi una década. Se trata de un delicioso EP de cuatro temas, dos firmados por Nebbia, un clásico del grupo de Adrogué, “Van andando”, y el cover que titula el proyecto. “Durante este tiempo de aislamiento, los músicos no podemos presentarnos en público, ni ingresar a un estudio para una producción convencional, pero sí podemos, con ingenio y buena voluntad, tocar y grabar de un modo alternativo, más casero, más artesanal”, escribe Nebbia presentando un disco luminoso, grabado por él en Tigre y sus colegas y amigos desde su hogar en Adrogué, y que se puede conseguir exclusivamente a través de Melopea Discos.

Theme Time Radio Hour

Más de una década ha pasado desde que Bob Dylan deslumbró a fans y no tanto conduciendo su propio programa de radio, un segmento de dos horas que supo mantener durante tres años, entre 2006 y 2009. Son un centenar de programas que hoy andan dando vuelta online, incluso la edición especial de Together Through Time venía con un disco extra dedicado al programa, donde se podía disfrutar de su particular voz presentando los temas y una selección musical siempre deslumbrante. La noticia es que en plena pandema, además de hacerse un tiempo para sacar un disco nuevo que está a la altura de su mejor obra, Dylan acaba presentar una edición especial de su programa dedicada al whisky, con la excusa de que sus intereses están detras de una marca de ese brebaje, bautizada Heaven’s Door. Hay saludos de David Hidalgo y Jenny Lewis, entre otros, y la música seleccionada sigue siendo un viaje fascinante. Vale la pena buscarlo en Spotify y similares.

ONLINE

Ratched

Es indispensable aclarar que, más allá de compartir nombre y profesión, esta resurrección de la enfermera Mildred Ratched poco y nada tiene que ver con el personaje de Alguien voló sobre el nido del cuco, la novela de Ken Kesey, y su célebre adaptación cinematográfica, Atrapado sin salida. Aunque la excusa de ofrecerse como una precuela tenga su atractivo, la última creación de Ryan Murphy es un pastiche hitchcock-depalmiano: los compases de Psicosis se dejan oír temprano, el cambio súbito de color verdoso remite a Vértigo y la pantalla partida recuerda indefectiblemente a los mejores films del director italoamericano. El año es 1947 y la historia es la de una enfermera (encarnada por Sarah Paulson) que logra hacerse contratar en el novedoso instituto psiquiátrico Lucia State, justo cuando un acusado de asesinar a varios sacerdotes es recibido como paciente. Con un diseño de producción que grita “estilo” en cada plano, el reparto incluye nombres como Sharon Stone, Vincent D'Onofrio y Amanda Plummer.

Jetlag

La productora cordobesa El Calefón, el nombre detrás de películas como El silencio es un cuerpo que cae e Instrucciones para flotar un muerto, está de estreno con una serie web disponible exclusivamente en la aplicación Instagram. Siguiendo la cuenta de El Calefón, pueden verse los diez (micro) capítulos de #Jetlag, protagonizada por tres instagramers que, casualmente, cumplen años el mismo día. Uno de ellos, una chica llamada Flor, planea una pequeña sorpresa; miles de likes mediante, la cosa comienza a tener consecuencias insospechadas. La serie, dirigida por Ignacio Tamagno y Ana Apontes, fue ganadora de la primera edición del Concurso federal de series de ficción web para redes sociales.

CINE

¡Que cumplas 100 años!

Suele decirse que los años no vienen solos, pero en el caso de este documental la frase no remite necesariamente a los achaques propios de una edad avanzada. El realizador Víctor Cruz (El perseguidor, Boxing Club) viajó a Costa Rica, Japón e Italia para encontrarse con hombres y mujeres centenarios que no parecen dispuestos a relegar ese bien tan preciado llamado vida. Quien no anda a caballo baila en una escuela de danza y a una de las protagonistas, una anciana llamada Panchita que acaba de cumplir 109 años, la visitan sus hijos de 90. ¿Cuál es el secreto de una región en la cual los habitantes parecen romper todos los récords mundiales de longevidad? Presentada en el prestigioso festival Visions du Réel y ahora disponible en la plataforma Cont.ar, estos “cuentos documentales” –como los describe el realizador– construyen pequeños retratos que logran contagiar la felicidad por estar vivo, al tiempo que celebran las relaciones humanas en su acepción más sencilla, profunda y trascendente.

Bird Island

Los suizos Maya Kosa y Sérgio da Costa construyeron un magnífico híbrido entre la ficción y el documental con este breve pero potente largometraje, cuya historia transcurre en un centro de recuperación de aves heridas. Estrenado en el Festival de Locarno, L'île aux oiseaux cruza la vida de un recién llegado al lugar con dos expertas veterinarias, al tiempo que el joven aprende a reproducir y criar a las ratas que harán las veces de alimento de las aves rapaces. Un búho en shock, los aviones que aterrizan en el aeropuerto cercano y la fragilidad de los pájaros reflejando la de los humanos forman parte de una película absolutamente original, que puede verse exclusivamente en la plataforma Mubi.

TV

Quiz

Con apenas algunos meses de retraso respecto de su emisión en el Reino Unido, la señal AMC está emitiendo los tres episodios, de una hora de duración, de esta miniserie dramática creada por James Graham y basada en su propia pieza teatral homónima. La realización estuvo a cargo de nada menos que Stephen Frears –director de Alta fidelidad, Mary Reilly y La reina, entre muchos otros largometrajes– y el relato está centrado en los denodados esfuerzos de una familia por ganar un concurso televisivo del tipo ¿Quién quiere ser millonario? En realidad, el guion está basado en un caso de escándalo real, ocurrido en el año 2001 y ligado a ese famoso show en su versión inglesa, aunque el juicio posterior por fraude nunca terminó de convencer al público sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. Ambiciones, famas fugaces y el ingenio de unas toses milimétricamente cronometradas en una serie que cuenta entre sus intérpretes con el dúctil actor galés Michael Sheen.

Lunes a las 22, por AMC.

Fargo

La señal exclusiva OnDirecTV comienza a emitir, todos los domingos por la noche, la cuarta temporada de esta serie spin off, cuya fecha de estreno original se vio retrasada debido a la situación sanitaria global. Ambientada en el año 1950 en la ciudad de Kansas, la S04 vuelve a tener un relato independiente, aunque ligado a las otras entregas de la saga. Chris Rock encarna al mandamás de un grupo de criminales formado en su totalidad por inmigrantes negros, enfrentados a muerte con la mafia tradicional de esa ciudad del Medio Oeste de los Estados Unidos. Jason Schwartzman, Ben Whishaw, y Timothy Olyphant también forman parte de un reparto más que estimable.

Domingos a las 21, por OnDirecTV.