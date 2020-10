Medidas económicas: "Van en el sentido de lo que venimos pidiendo"

Dirigentes de la industria, la construcción, el agronegocios y la minería se mostraron a favor de los cambios en la política crediticia para la vivienda, la baja de derechos de exportación de productos industriales, agropecuarios y mineros, y el estímulo generalizado a la generación de divisas a través de la exportación.

"Han sido todas medidas bastante integrales con temas como la construcción, las exportaciones, el bajar derechos a sectores industriales y al agro. Van mucho en el sentido que la mayoría de las empresas estaba pidiendo", aseguró, por su parte, Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Son medidas que van en el sentido correcto y las celebramos", aseguró, recordando que los derechos a las exportaciones industriales habían sido fijados tras "una enorme devaluación en 2018 y quedaron, pese a que esa situación ya no existe. Hoy vivimos en una Argentina totalmente diferente que necesita exportar y que no puede tener derechos para exportar", subrayó Acevedo.



Otro de los empresarios que participó este jueves del acto en que se hicieron los anuncios, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, dijo que celebraban las medidas y que "si bien hay propuestas que no llegan a concretarse, muchas serán incorporadas a proyectos de ley". "Estamos muy a favor de los incentivos a la inversión en obra privada", apuntó, muy especialmente los cambios para el crédito hipotecario, que sostuvo "es una deuda pendiente de la sociedad argentina" y "un tema que debe ser tratado como una esperanza de una vivienda propia y la ampliación de la base económica y de generación de empleo formal".



A su vez, el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, admitió que si bien "no siempre uno logra todo lo que necesita", el 8% de retención para la exportación de oro, en lugar del 12, "es una de las medidas que veníamos pidiendo que se concrete hace mucho tiempo".



"Las circunstancias en las que nos encontramos como país es indispensable buscar las herramientas apropiadas para que industrias como la minería puedan desarrollarse.

Ese desarrollo trae beneficios a nivel regional donde no siempre hay muchas alternativas. Tenemos que pensar en la creación de oportunidades para la gente en esos lugares. Lo estamos haciendo muy bien con el secretario de minería".

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) consideró que "las medidas, sobre la baja transitoria de derechos de exportación del grano de soja y sus derivados, son insuficientes pero, al mismo tiempo, significan un reconocimiento del Poder Ejecutivo de que la carga tributaria es elevada y es el inicio de un camino de revisión de los derechos que se debe lograr a traves del diálogo con el Gobierno".

Finalmente, CIARA pondera favorablemente la convocatoria que realizó el Poder Ejecutivo al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para el 14 de octubre. "El objetivo será dialogar y trabajar en una ley que permita alcanzar previsibilidad y un régimen de incentivos que estimulen la inversión en la producción primaria y la industrialización del agro sostenible y exportadora", cierra el comunicado de la entidad.