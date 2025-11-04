El fútbol argentino vivirá una noche histórica este miércoles en Córdoba. Argentinos Juniors o Independiente Rivadavia de Mendoza, anotarán por primera vez su nombre al pie de la Copa Argentina y lograrán una plaza directa a la Copa Libertadores 2026 que se sumará a las que ya sellaron Platense (campeón del Torneo Apertura) y Rosario Central (primero de la tabla anual). La final se jugará desde las 21.10 en el estadio de Instituto, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la televisación de TyC Sports.

Desde que la Copa volvió a disputarse en la temporada 2011/12, ninguno de estos dos equipos pudo ganarla alguna vez y ni siquiera lograron llegar a la final. El campeón vigente es Central Córdoba de Santiago del Estero, pero Boca y River con tres consagraciones cada uno son los clubes que mas veces alzaron el trofeo. También lo hicieron Arsenal de Sarandí (2012/13), Huracán (2013/14), Rosario Central (2017/18), Patronato de Paraná (2022) y Estudiantes de La Plata (2023). Por lo que desde este miércoles por la noche, habrá un nuevo campeón. Si no hubiera definición al cabo de los noventa minutos, todo se saldará mediante tiros desde el punto penal.

Los partidos siempre hay que jugarlos. Pero por actualidad y nivel de juego, Argentinos llega mejor y es el gran candidato: sigue merodeando la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, aunque todavía está fuera de los octavos de final (figura 12º en la Zona A con 18 puntos) y compite mano a mano con Boca y River por la clasificación a la Libertadores (está cuarto en la tabla anual con 51 unidades) de la que podría desengancharse en caso de salir campeón. El "Bicho" de La Paternal ganó su último título en Primera División en 2010 y le da tanta importancia a esta final que, el sábado pasado, su técnico Nicolás Diez presentó una formación alternativa ante Barracas Central que lo superó por 2 a 0 en un partido con acciones polémicas.

En cambio, casi afuera de la clasificación para los playoffs del Clausura y también alejado del cupo para la copas internacionales del año próximo, Independiente Rivadavia llega con una serie de ocho fechas sin victorias. Pero con el estímulo de haber dejado fuera de la Copa Argentina a River por tiros desde el punto penal hace dos viernes en el estadio Kempes de Córdoba. En su última salida por el torneo local, también cuidó a los titulares y perdió 3 a 1 ante Aldosivi en Mar del Plata,

Argentinos debutó en la Copa Argentina con un 3-0 ante Central Norte de Salta y en 16vos de final repitió el mismo resultado con Excursionistas. En octavos, venció por 2 a 1 a Aldosivi, en cuartos 1 a 0 a Lanús y por las semifinales le dio vuelta el partido a Belgrano de Córdoba en Rosario superándolo por 2 a 1.

Por su parte, el camino de los mendocinos comenzó con una victoria por 1 a 0 frente a Estudiantes de Caseros por los 32vos de final, luego eliminaron a Platense por penales tras igualar 2 a 2 en el tiempo regular y en octavos, se impusieron 2 a 1 contra Central Córdoba de Rosario. En cuartos de final le ganaron por 3 a 1 a Tigre y en la semifinal, 4 a 3 por penales a River tras haber empatado en blanco en los noventa minutos. El último antecedente entre ambos data del 30 de agosto de este año, cuando por el Clausura, Independiente Rivadavia se impuso por 2 a 1.

Formaciones probables, hora y TV