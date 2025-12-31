El verano que se viene: el SMN anticipa altas temperaturas en gran parte del país

ARGENTINA-BUENOS AIRES-OLA DE CALOR

(250305) -- BUENOS AIRES, 5 marzo, 2025 (Xinhua) -- Una mujer se cubre del sol con un abanico durante una ola de calor, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 5 de marzo de 2025. Argentina se encuentra nuevamente bajo una ola de calor que afecta a 10 de los 24 distritos en que se divide el país, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (da) (ra) (ce)

([e]MARTIN ZABALA)