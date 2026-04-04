Tiroteo en una escuela de Santa Fe: el adolescente acusado del crimen fue declarado no punible

joven armado escuela santa fe

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES MARZO 30 Un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero, supo la Agencia Noticias Argentinas. Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció. FOTO NA

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