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Se vendían por internet

La Anmat prohibió una serie de productos de limpieza

Se trata de lavandinas, desinfectantes, limpiadores, desengrasantes, entre otros, que no estaban registrados ante el organismo.

Detergentes y limpiadores La Anmat prohibió una marca de productos de limpieza Freepik

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