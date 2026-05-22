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Mundial de Fútbol 2026

Un anuncio con 32 futbolistas

“Los Muchachos”: Sudáfrica anunció la lista de convocados para el Mundial 2026

Dentro del Grupo A, disputarán el partido inaugural ante México

Selección Sudáfrica X Sudáfrica

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Por Héctor Barbotta

Las rebeldías de “humillados y ofendidos”

Por Juan Carlos Junio

El País

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El Gobierno tuvo que ceder y anunció fondos para el Banco de Datos Genéticos

Por Luciana Bertoia
Invitó a las familias a mudarse

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Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 22 de mayo de 2026

Se profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los salarios

El sueldo sólo alcanza para dos semanas

Las designaciones se basaron en vínculos políticos y de parentesco

Casi 250 ascensos a dedo en ARCA

Cumplimiento de las metas del acuerdo, salvo el aumento de reservas

Aprobación del FMI y un desembolso en camino

Sociedad

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El chef Christian Petersen fue internado otra vez

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Incendio de una subestación de Edesur

Un enorme apagón dejó a más de 100 mil usuarios sin luz en la Ciudad

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Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 22 de mayo

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