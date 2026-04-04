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Ezeiza, Quilmes, Escobar y Lomas de Zamora, entre las ciudades más afectadas
El temporal en Buenos Aires provocó inundaciones, destrozos, y dejó a miles de usuarios sin luz
Un fuerte temporal de lluvia, granizo y vientos de hasta 100 km/h causó inundaciones, destrozos y cortes de luz. El SMN desestimó que continúe el mal tiempo en el AMBA este sábado.
04 de abril de 2026 - 13:06
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Diferentes localidades del AMBA se vieron afectadas por el temporal del viernes por la noche.
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