Mal timing para el tarifazo
En pleno corte masivo de luz en el AMBA, el Gobierno confirmó subas superiores al 2% en las boletas de electricidad
Mientras casi un millón de usuarios en la Ciudad y el Conurbano no tenían electricidad, en el Boletín Oficial se dieron a conocer los incrementos que regirán a partir del 1 de enero.
31 de diciembre de 2025 - 13:27
Desde enero, las tarifas de luz de Edesur y Edenor aumentarán un 2,24 y 2,1%, respectivamente
Aumentos
Tarifas de luz
Apagón
