Las iniciativas libertarias no paran de generar tensiones
La cláusula “vida desde la concepción” abrió otro frente en la reforma de la Carta Orgánica de Salta
La incorporación de la fórmula impulsada por convencionales de LLA en el dictamen de mayoría sobre “derechos y deberes vecinales” abrió un nuevo foco de conflicto en la Convención Municipal. La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta rechazó el artículo por considerarlo un intento de reinstalar agendas antiderechos y advirtió sobre el contexto político en el que aparece.