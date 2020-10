Media sanción para el proyecto que fija los fondos para la policía porteña

El oficialismo le dio medio sanción en el Senado al proyecto del Ejecutivo que fija el monto por el traspaso de la policía de la Ciudad en 24.500 millones de pesos y reduce los fondos que la gestión porteña recibe de la Casa Rosada, con 42 votos a favor y ninguno en contra. Luego de un debate áspero, Juntos por el Cambio abandonó el recinto a la hora de la votación, ya que rechazan el protocolo de sesiones virtuales que fue aprobado al principio de la sesión. Igualmente, se dieron el tiempo para discutir. Sostuvieron que la medida es "inconstitucional" y que "afecta la autonomía de las provincias". Por otro lado, la Cámara alta aprobó la Ley de Economía del Conocimiento y la giró nuevamente a Diputados, tras las modificaciones que le hicieron a la media sanción.

En su rol como miembro informante, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (FdT), afirmó que este proyecto no se trata "ni de revanchismo, ni de odio. Sino de recomponer lo que dice la Constitución en cuanto a la necesidad de disminuir la brecha que existe entre las distintas provincias argentinas”. "Sí se dictó un decreto triplicando ese porcentaje de coparticipación del 1,4 por ciento al 3,75, sin ningún tipo de fundamentación", recordó la senadora de Santa Fe, sobre el polémico DNU que firmó el ex presidente Mauricio Macri.

El titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), habló de una supuesta "ruptura de reglas de juego democrático". "Estas reglas fracasan porque hay una lógica que se impone, que tener la mayoría te permite hacer todo". Además, aprovechó su turno para festejar el fallo del máximo tribunal que aceptó el per saltum, aunque nada tenía que ver con lo que se discutió. "No es una señal menor. Los traslados tienen que ver con causas que involucran y afectan a algunas. Se avasallaron las instituciones y lo que no resolvió la política, lo hizo la Corte".

En tanto, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, cerró el debate. "El trabajo nuestro es ver cómo hacemos para tener una Argentina más justa, y para eso tenemos que ver cómo hacer una distribución justa y equitativa de los recursos: dando más al que más necesita", indicó el formoseño. En la misma línea opinó que "la política del gobierno anterior tuvo un fracaso contundente. Los resultados económicos han sido crecimiento de la pobreza, caída del PBI, endeudamiento público. Verdaderamente desastrozo".

El resultado de la votación no sorprendió a nadie en Uspallata. Rodríguez Larreta apunta a mantener la coparticipación que tenía la Ciudad durante el gobierno de Macri, de 3,5 por ciento, con la presentación que hizo hace dos semanas en la Corte Suprema. También buscará dilatar el tratamiento en la Cámara baja, donde el Frente de Todos es minoría. Pero en el Gobierno nacional entienden que lo planteado ante el máximo tribunal no tiene mucho sentido, y esperan un fallo en esa dirección. En paralelo a los planteos judiciales, funcionarios del Gabinete redactaron el texto --que lleva la firma de Santiago Cafiero y los ministros Wado de Pedro, Martín Guzmán y Sabina Frederic-- que anoche tuvo media sanción. El proyecto presentado el pasado miércoles 16 trajo, nuevamente, malas noticias a la gestión porteña, ya que vuelve a dejar el porcentaje de coparticipación en 1,4. Todo esto generó tensión entre ambos dirigentes y corrió a la agenda sanitaria del principal punto en común.

El portavoz del macrismo en la Ciudad fue Martín Lousteau (UCR), que habla de forma cotidiana con el alcalde porteño. "Castigan a los 3 millones de argentinos que trabajan, se educan, atienden su salud o transitan diariamente en la Ciudad, y castigan a los 7 millones de argentinos que visitan la Ciudad", dijo para defender los fondos del distrito más rico del país. También criticó lo que recibió el distrito bonaerense para resolver, entre otros, el problema con la Policía: "A la provincia de Buenos Aires ya le dieron mucho más que a otras, le dieron casi lo mismo que al resto de las 23 provincias en lo que va del año, pero si la gestión no es buena, el dinero se escurre por todos lados".

Una vez más, Juntos por el Cambio rechazó el protocolo de sesiones virtuales. Días atrás Naidenoff había acordado con la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, que dos senadores más por cada espacio participaran de forma presencial en la sesión. Pero la alianza opositora quedó inconforme. Pidieron, además, que se les permita rotar esos dos legisladores a lo largo de la sesión. También cuestionaron el punto del protocolo que indica que cada bloque debe avisar un día antes a las autoridades de la Cámara quienes iban a estar en sus bancas. Por estos motivos, se ausentaron en las votaciones. "Hay que pedir autorización a la Secretaría Parlamentaria para tener derecho a sentarse en las bancas. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que van a votar?", señalo Naidenoff.

Informe: Antonio Riccobene