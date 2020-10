La industria y la minería salteña, conformes con las nuevas medidas económicas

Tras los anuncios del ministro de Economía, Martín Guzmán, destinados a impulsar la producción y las exportaciones agrarias, mineras e industriales, y de esa manera aumentar el ingreso de dólares para la economía. Representantes salteños de los tres sectores dialogaron con Salta/12 y acercaron su parecer.

Mientras que desde la Unión Industrial y la Cámara de la Minería sostuvieron que es un muy buen paso para avanzar en el fortalecimiento del sector y que generará confianza para incrementar la inversión y la producción generando más mano de obra, desde Prograno, en sintonía con la Mesa de Enlace, que no participó de los anuncios en señal de protesta, aseguraron que los pocos beneficiados serán los productores de la pampa húmeda y no los del norte del país.

Están bien orientadas

La Unión Industrial Argentina (UIA) dijo presente con sus referentes que asistieron al acto realizado por la cartera de Economía y aplaudieron las medidas. Su vicepresidente primero, el salteño José Urtubey, consideró que tienen “un norte productivista, por lo que están bien orientadas”, y agregó que es positivo el anuncio porque estimula el ahorro de algunos impuestos “para que vía inversión se puedan volcar a la producción”.

El empresario manifestó que estimular la exportación de productos con valor agregado también es importante, y quedó reflejado en el incremento de los reintegros y la rebaja de las retenciones, dijo con respecto al agro.

“Me parece que el impulso que se le da a la construcción y a la minería, que tiene un impacto positivo en Salta sobre todo, es muy importante”, sostuvo. No obstante, para Urtubey se necesitará tiempo para reconstituir la confianza y generar consensos, “no hay soluciones mágicas”, advirtió.

En cuanto a la posibilidad de explotar el desarrollo local, manifestó que aún falta mucho federalismo en el país, “que quedó evidenciado con los índices de pobreza que arrojó el INDEC, en donde Capital Federal tiene un 17,5%, mientras que Concordia el 52 y Salta el 45%”.

“Necesitamos federalizar la Argentina con programas de desarrollo y producción que apunten a terminar con las desigualdades”, concluyó.

El jueves, el ministro de Economía Martín Guzmán dijo que se reducirán los derechos de exportación de los bienes finales industriales, a 0%, y de los insumos elaborados industriales, al 3%. En el caso de la industria automotriz, la baja al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices incrementales extra Mercosur. Mientras que se sube el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado, es decir, suben los de bienes finales industriales a 7% y los de los insumos elaborados industriales a 5%.

Es un paso en el rumbo adecuado

El presidente de la Cámara de la Minería de Salta, Facundo Huidobro, dijo que es un paso “muy importante en el rumbo que hay que tomar, por lo que consideramos todos los anuncios auspiciosos para el sector”.

Huidobro declaró que la medida generará confianza “ya que da previsibilidad y crea un buen ambiente de inversión, eso atraerá las divisas y obviamente, mayor producción con nuevos empleos”. Para ello afirmó que aún falta mucho que trabajar en la comunidad internacional “que puede poner el ojo en nuestro territorio”.

Enumeró las idas y vueltas que se dieron en los últimos años con respecto a las retenciones y recordó que a principios de año, cuando se dictó la ley de emergencia y reactivación económica, estableció un impuesto del 8%, “aunque nunca se reglamentó y la AFIP estaba cobrando el 12”, por lo que medidas como estas, aclaró, “establecen reglas claras, que es algo que veníamos pidiendo”.

Por último, subrayó que el sector minero es hoy el séptimo sector de mayor exportación, “por lo que puede llegar a ser algo muy importante” a la hora de recolectar divisas.

En los anuncios, el ministro de Economía explicó que se reglamentará la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estableció un tope del 8% para los derechos de exportación de los metales. De esa manera, la retención bajará 4 puntos con respecto a lo que se les cobra hoy.

A la par, se informó que habrá planes para exportadores y para generar ahorro de divisas para sectores con posibilidades de sustituir importaciones y generar empleo. Entre los sectores se destacan carnes, vinos, economía del conocimiento, automotriz, petróleo y gas, foresto industrial, textil, calzado, minería y metalmecánica.

Medidas poco federales

Para el gerente de Prograno en Salta, Lisandro De Los Ríos, las medidas anunciadas por el gobierno nacional para bajar las retenciones en un 3 por ciento (pasa del 33 al 30% durante octubre) sumadas a las compensaciones y estímulos a pequeños productores de soja que significarán una inversión pública de $11.550 millones, no impactarían en primer lugar “porque ya se vendió todo con el 33%”, y en segundo, porque por el rendimiento de la soja, cualquier pequeño productor en el NOA tiene más de 300 hectáreas, “si no planta otra cosa”.

De Los Ríos explicó que los productores salteños ya vendieron todo lo que tenían, por lo que según su mirada, la baja de la retención es exclusivamente para los exportadores ubicados en las zonas portuarias del país, de quienes necesita se liquiden antes lo acopiado.

En ese sentido, se metió de lleno en la disputa entre la Mesa de Enlace y el Consejo Agroindustrial, que sí participó de los anuncios de Guzmán y es señalado por los referentes de las asociaciones productoras que integran la mesa de ser los ganadores de las medidas, al haber comprado y descontado el 33% a productores y tener la posibilidad de vender al 30.

Preguntado por este medio sobre la existencia de silobolsas con las que especulan los productores (se calcula que hay más de USD 9.000 millones sin vender), el gerente de Prograno aseguró que en Salta no hay ninguno que tenga esa posibilidad, “puede pasar en la zona pampeana o el sur, que la usan como caja de ahorro y la sacan cuando necesitan”.

Añadió que en Salta, la soja deja márgenes de ganancia "mucho más bajos”, debido a factores climáticos, las distancias y los costos de producción sumado a que en la región se consigue una sola cosecha por año “y no dos como en el sur”.

Con respecto a los reintegros para los pequeños productores de acuerdo al volumen de ventas y la cantidad de hectáreas sembradas: “otra vez quedamos afuera nosotros”, se quejó, “porque el pequeño productor por una cuestión de costos nunca va a ser de 100 hectáreas”, indicó, y explicó que la mayoría para ver algún tipo de rendimiento necesita estar arriba de las 300 hectáreas.

Para el productor agrario, una medida que beneficiaría al norte sería una segmentación por distancia, que es uno de los factores que más encarece los costos, es decir, un esquema de retenciones de acuerdo a la distancia a los puertos, “que alguna vez tengamos alguna ventaja con respecto a los del centro”.

De todas maneras, el pedido del ruralista, como el de sus pares, sigue siendo bajar las retenciones o quitarlas, y usó como ejemplo el año 2017 en el que Macri bajó esa alícuota a la mitad (18%), “ese año se duplicó la producción”, dijo, aunque reconoció que esa ganancia que se generó en el sector que representa no se vio reflejada en las arcas del Banco Central.

“Las divisas ingresaron, después a dónde fueron a parar, no tengo la menor idea”, indicó con respecto a la fuga de capitales durante la gestión Cambiemos, “si salieron por otra ventanilla, no lo sé, no me cabe dudas que en materia económica se cometieron todos los errores en la gestión de Macri”.

Por último, informó que debido a la caída en los rindes, este año se produjeron más hectáreas de poroto que de soja en Salta. Ese tipo de legumbres, por pertenecer a la economía regional, tiene un esquema de retención del 5%, mientras que maíz y trigo llega al 12%.

El paquete de medidas del gobierno nacional, apunta a que los productores de soja suelten el grano y los exportadores lo vendan al exterior, logrando el ingreso de entre USD7000 y 10.000 millones que no están vendidos o bien no tienen precio fijado.