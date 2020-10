Luis Basterra: "Algunos dirigentes quieren generar un clima falaz"

El ministro de Agricultura Luis Basterra habló con Toma y Daca en AM750 sobre el rechazo de algunos sectores del agro hacia las medidas presentadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para impulsar la producción y las exportaciones agrarias. Según el funcionario, hay "una estrategia subyacente de confrontar con el Gobierno". "Algunos dirigentes, como (Luis) Etchevere, quieren generar un clima falaz e inducen al sector a un ánimo de pesimismo", criticó.

“Es natural que la Mesa de Enlace reaccione como reaccionó ante algunas medidas porque no ha tenido consenso interno en el sector rural. La posición histórica de la Mesa de Enlace es que no haya retenciones”, dijo Basterra, y sostuvo que ante esta situación la mejor estrategia es seguir dialogando para salir de la crisis. “Hablo casi semanalmente con las entidades. No vamos a cesar en el intento de que entiendan que este camino está dando los resultados más favorables en este contexto”, expresó. "La mejor estrategia es seguir dialogando", agregó.

El ministro sostuvo que la decisión del Gobierno fue generar un estímulo de la liquidación de divisas con la rebaja de las retenciones y ligarlo a un bono de manera que, al desprenderse del producto, eso se ajuste al valor del dólar para fomentar la producción. “Estamos induciendo a que los productores liquiden los granos porque para el país significa ingreso de dólares. Si el productor entiende que el valor soja es atractivo y lo convierte en dólares a través de un bono, va a realizar una transacción al valor que él estaría vendiendo su grano”, explicó.

Según Basterra en la actualidad hay cerca de 18 millones de toneladas de granos sin liquidar. “Tienen casi la mitad de la cosecha. Estamos hablando de cerca de 7 mil millones de dólares. Desde el Gobierno aspiramos a que podamos lograr un ingreso de entre 3 y 5 mil millones de dólares, que le darían un poco más de confort a las reservas”, sostuvo.

El ministro expresó además que no se trata de una medida desesperada sino de una que busca promover “cambios actitudinales”. “No estamos en una situación crítica o aguda, pero estamos instrumentando herramientas para no llegar a eso”, aseguró.

Al ser consultado por los sectores más críticos del agro y la oposición ante las políticas del Gobierno, Baterra sostuvo que hay "una estrategia subyacente de confrontar con el Gobierno" de Alberto Fernández. “Algunos dirigentes como (Luis) Etchevehere quieren generar un clima falaz e inducen al sector agropecuario a un ánimo de pesimismo”, completó.



Remarcó que el exministro de Agricultura "disputa la interna de la Socidad Rural con Daniel Pelegrina" y que "tiene un interés político específico". "Habla con absoluta irresponsabilidad", dijo Basterra, al recordar que el exministro sostuvo: "Vamos por el mal camino". "Estamos peleando contra una imagen de catástrofe cuando les pedimos que vendan los granos a un sector que no tiene deudas", dijo. Y concluyó: "Pusimos reglas claras, nos autolimitamos con las retenciones".