Aclaró que no suele leer textos que hablen de su vida ni de la del expresidente

La biografía de Néstor Kirchner que CFK leerá

En Twitter, la vicepresidenta comentó, tras recibir un ejemplar de "Néstor, el hombre que cambió todo" compilado por Jorge "Topo" Devoto, que nunca leyó ese tipo de libros. Y explicó la razón: "No es indiferencia. Es más sencillo: si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco… y si son mentiras, no me interesan". Alberto Fernández es uno de los que aportan su testimonio al nuevo título. En esta nota, un fragmento de su participación.