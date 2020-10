El show Conduciendo a Conciencia será virtual, pero igualmente solidario

Recordar cuantas veces sea necesario... siempre. El 8 de octubre de 2006 una docente y nueve estudiantes del Colegio Ecos perdieron la vida, mientras volvían de hacer el bien en la escuelita “El Paraisal” de Quitilipi, Chaco. El micro de la empresa Godoy que los devolvía a Villa Crespo chocó de frente con un camión, en el kilómetro 689 de la ruta 11, y Dios no estuvo allí. Además de una veintena de heridos, el accidente también terminó con la vida del conductor del camión -que manejaba ebrio- y su acompañante. No pasó mucho tiempo en declararse ese día justamente como el del estudiante solidario y año tras año, se realiza una serie de actividades con el objetivo puesto en evitar que otras tragedias así sean posibles. Que nadie ose beber mientras conduce, o conducir mientas bebe, básicamente. Pero también que se naturalicen costumbres básicas como usar el cinturón y no hablar por celular mientras se maneja.

De la causa, era de esperar, se hizo cargo el arte. A los vaivenes judiciales -cuya causa penal hoy está radicada en la cámara de Vera, Santa Fe- se le viene oponiendo e imponiendo la coherencia de músicos y músicas que cada año, para la fecha, organizan un concierto colectivo. El detalle de este, claro, es que no será presencial como lo fue siempre, sino puertas adentro. “Tengo un compromiso muy grande con Conduciendo a Conciencia. Soy uno más, voy a estar siempre que me necesiten”, dice León Gieco a Página/12. Por supuesto que el rosquinense será parte nodal –como siempre- del encuentro virtual en el que también participarán Teresa Parodi, Los Tipitos, Hilda Lizarazu, Piñón Fijo, el dúo Baglietto-Vitale, Los Auténticos Decadentes, Sandra Vázquez, Ligia Piro, Juanchi Baleirón, Sol Mihanovich, Dante Spinetta, Leo García, Inés Estévez, Alejandro Lerner, Franco Luciani y Yacaré Manso, entre otros.

“Mi participación es para concientizar sobre la mala forma de conducir que tenemos la mayoría de las personas que usamos auto en nuestro país. Hay que cambiarla”, empuja Lizarazu, sobre uno de los motivos que la llevó a aceptar su participación en el concierto que se realizará este jueves 8 de octubre a partir de las 21, con entradas en venta por tickethoy. “Por otro lado” –sigue la cantante- “se trata de retransmitir el mensaje de los padres de los chicos a través de la Fundación Conduciendo a Conciencia, y recordar en la memoria colectiva el Día Nacional del Estudiante Solidario”.

Organizadores y organizadoras mantienen en secreto lo que pasará musicalmente en el streaming solidario, aunque a último momento trascendió que algunas de las duplas serán Parodi-Piro; Yacaré Manso-Sol Mihanovich y Decadentes-Baleirón. Lo recaudado, en tanto, será destinado a la compra de alimentos no perecederos y útiles escolares para casi dos mil alumnos de dieciocho escuelas rurales, además de arrimar una mano a tres hospitales norteños. “Esto es una cosa hermosa que salió de una tragedia, porque nos hace pensar que se puede sacar algo bueno para otra gente. Hablo de ayudarnos entre sí”, refrenda Jorge Serrano, cantante de los Auténticos Decadentes. “Siempre que vuelve el 8 de octubre, lo que más emociona son los lazos que aparecen entre la gente que organiza, y esa solidaridad tan emocionante. Si tomás, no manejes y si manejás no tomes… una fórmula muy simple que puede evitar muchas tragedias. Hay que tomarlo seriamente, y cumplirlo”.

El testimonio de su compañero de banda, Nito Montecchia, marcha por el mismo andarivel. “Se trata de apoyar y fomentar la solidaridad entre los jóvenes, en línea con el trabajo que hicieron los chicos que viajaron, y sufrieron esta terrible tragedia. Conducir es una cosa bastante simple, pero hay que tenerlo siempre presente a través de campañas como esta. Los siniestros viales son un flagelo mundial, que se lleva muertes absurdas”, señala el violero de la banda que apoya la causa desde la primera hora, al punto que fueron sus integrantes quienes pusieron los instrumentos y equipos que se usaron para el recordado primer concierto aniversario, en el Estadio Obras. “En ese momento no teníamos dimensión de la repercusión que iba a tener esto… vamos por la transformación de la realidad, a través de la acción directa de la solidaridad”, redondea Montecchia.

Al igual que los Decadentes, dos bandas que vienen sumando muchas millas en los conciertos de Conduciendo a Conciencia son Los Tipitos y Los Pericos. En el caso de los primeros, mucho tiene que ver haber dado sus primeros pasos cerca de Gieco. “Una de las tantas cosas que nos enseñó León fue que debíamos trabajar para los demás”, ratifica Raúl Rufino, cuya banda participó de la grabación de “8 de octubre”, la canción que el mismo Gieco compuso junto a otro gran fogonero de la movida solidaria, Luis Alberto Spinetta. “Participamos de esa grabación tocando unas copas afinadas. Recuerdo que yo no fui, porque había tenido un accidente con un vidrio… pasó que los chicos le comentaron esto a Luis, y él quedó impresionado porque me habían llevado en ambulancia... 'Pobre Raulito', decía. La cosa es que quedó tan impactado que, cuando llegó el día del concierto en el Malvinas Argentinas (el de 2009) me vio entrar y me dijo: 'Raúl, te quiero, querete'… es algo que me va a quedar para toda la vida”, evoca el guitarrista. Los Pericos, por su parte, también tocaron en ese recordado festival. También, entre otros, en el Ferro 2013. “Tocaremos por la causa, como ya lo hemos hecho en varias oportunidades cuando estaba Luis al frente. Es imposible decir que no, por la falta que hace concientizar… música, discurso y presencia para amplificar el mensaje, quiero decir. Y orgulloso de estar en este causa tan importante que transforma el dolor en un mensaje positivo”, sostiene Juanchi Baleirón.

Hay hermetismo sobre cuáles serán las canciones que encarará cada dupla este jueves. La que sí sonará seguro, como siempre, es “8 de octubre”, aquella pieza que unió en trance de sentida composición a Gieco y el Flaco, dos titanes del la música popular argentina. El primero le puso letra, el segundo la música, y el universo se hizo cargo de esos versos y esa melodía que acompañan las almas de Benjamín, Delfina, Federico, Justine, Lucas, Julieta G, Daniela, Nicolás, Julieta P, y la profe Mariana. “Abrazo y corazón / mi grito es el de tu voz / viento y libertad / mi huella es la de tu andar…”

“Yo participo porque acompaño y, sobre todo, porque agradezco la labor de Conduciendo a Conciencia”, asegura Franco Luciani, otro de los convidados al poblado streaming. “Estamos hablando de pensar en el otro, en todos los estadios del día a día, ¿no? Nos tenemos que cuidar entre todos, y es un mensaje que hoy necesitamos más que nunca. La cosa es enseñar el amor, y no olvidarse del de al lado. Es una causa que el gremio de la música ha tomado muchísimo y con la que yo, si bien es la primera vez que voy a estar, siempre me sentí identificado”. Tampoco ahorra en sentimientos, apoyo y palabras Teresa Parodi. “Conduciendo a Conciencia está cumpliendo un rol social importantísimo desde el momento de su creación. Es importante que la seguridad vial sea un tema que se discuta, que esté presente. Me parece que el rol de este grupo, a partir de ese dolor que se vuelca hacia lo social, es un ejemplo maravilloso. Es muy importante para mí llevar a cabo la mínima parte que me toca en este encuentro, para que no se detenga nunca. Fue muy hermoso compartirlo con quien lo compartí, Ligia Piro… ”.

Es inevitable abstraerse a este flagelo vial, el del mal arte de conducir, que provoca casi seis mil víctimas fatales por año, y unos cien mil heridos en el mismo lapso de tiempo. A eso va Lito Vitale: “Me considero un buen conductor, pero tengo algunos de esos vicios que tenemos todos al conducir… por eso, escuchar lo que la organización plantea que es tan simple como fundamental, me hace repensar y modificar algunas situaciones que tengo como establecidas”, señala el pianista, al tiempo que la cantautora Sol Mihanovich se sale de la vaina por compartir la alegría que le provoca ser una más en la batalla. “Es un honor estar al lado de semejantes músicos. Y es alucinante además participar de algo que tenga un propósito tan claro, porque es algo que se puede evitar generando conciencia. De chica, he participado muchas veces del tipo de viajes que hicieron los chicos del Ecos… me refiero no a viajes de placer, sino de dar y recibir, y sé de lo que se trata… hay que hacer ruido para que no vuelva a ocurrir algo así”, expresa ella, en el mismo sentido que lo hace el guitarrista, cantante y compositor correntino Yacaré Manso. “Es importante formar parte de esto, porque implica ser solidarios, como lo era aquella gurisada del Ecos”.

(Gentileza Gastón Ferri)

León, siempre cerca

“Mi vínculo con Conduciendo a Conciencia ya tiene catorce años”. Abrazado a su guitarra, tras ensayar una breve y bella melodía instrumental en ella, León Gieco –uno de los principales fogoneros de la causa del Ecos-, se refirió a pasado y presente del 8 de octubre a través de un video casero. “Estoy junto a Conduciendo a Conciencia desde el primer momento, desde cuando pusieron un escenario en la calle para el primer evento. Fui a participar en él por Tomi, el hijo de un amigo que había perdido a un compañero de la banda, en el accidente. Ese compañero era Benjamín. Así conocí a los papás de Benja, y a los otros papás del grupo”, expresó León, que compartirá duplas con Los Raviolis y Lula Bertoldi, entre otros. “Me acuerdo que fue una sorpresa encontrarme con Luis Alberto Spinetta, porque su hija iba a ese mismo colegio. Entonces, la causa nos unió profundamente y hasta compusimos juntos “8 de Octubre”. Desde entonces estuve presente en cada concierto solidario, cantando esa canción y también otras que compartimos con muchísimos grupos”, detalló el creador de “La colina de la vida”, quien incluso llegó a viajar a la escuela El Paraisal, el lugar donde estuvieron en tren solidario los chicos y las chicas del Ecos antes del accidente, con el objeto de cantar para esa pequeña comunidad. “Forjamos un vínculo de amistad con los padres… sé que hacen un esfuerzo muy grande para conseguir recursos que le permitan llegar a más parajes y escuelas, llevando ayuda concreta… eso lo he visto. Por supuesto voy a estar siempre que me necesiten, porque soy uno más de ellos”, aseguró Gieco, en la previa del concierto por el decimocuarto aniversario de la tragedia.

(Gentileza Gastón Ferri)

La pandemia silenciosa

* Alba Sáenz (mamá de Federico e integrante de Conduciendo a Conciencia). “Este encuentro pretende poner en evidencia, visibilizar una pandemia silenciosa que padecemos hace muchas décadas en nuestro país: la inseguridad vial. Por otro lado, se busca visibilizar además una emergencia social que padecen, también hace muchos años, las zonas rurales. Tratamos de transmitir valores, cuidado, y respeto por la vida. Y este cuidado se tiene que dar de una manera colectiva, porque es la única salida. No se trata de una respuesta individual, sino de una transformación social que tenemos que lograr entre todos, por eso está bueno que sea el arte uno de esos canales para transmitir este mensaje. También es importante destacar el logro mancomunado de cada uno de estos homenajes… hay Ong´s, voluntarios, víctimas, músicos, locutores, actores, productores, medios de comunicación y técnicos que trabajan de una manera muy comprometida. No somos diez locos, eso quiero decir, y todo esto se logra porque se percibe que detrás de todo esto hay amor por la vida”.

* Diego Molina (presidente de Conduciendo a Conciencia). “Conduciendo a Conciencia implica un compromiso permanente con la vida. Y no solamente la propia, sino en la de todos… la mía, la tuya, la de la señora que no conozco, en fin, se trata de darle un valor a esa vida, de manera única. No usar celular, ponerse el cinturón y no consumir alcohol al manejar es clave. Pensar en el otro, también. Otra palabra directamente vinculada a lo que hacemos es solidaridad, algo que en nuestro país se necesita permanentemente, porque hay gente que la pasa muy mal”.