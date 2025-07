La muerte de dos trabajadores al servicio de la Municipalidad de San Miguel, en un hecho con sospechas de negligencia, expone una trama de complicidades políticas y contrataciones irregulares a nivel local.

Roberto Mora (36) y Joaquín Ortega (19) perdieron la vida mientras trabajaban pintando columnas de luz para el municipio de San Miguel, el pasado 10 de mayo. Mora trabajaba en altura, en la cesta de una hidroelevadora. Llevaba nafta para diluir la pintura. El combustible entró en contacto con la tensión y el trabajador murió calcinado en el acto. Ortega, que lo asistía desde abajo, murió electrocultado por el arco voltaico que se generó con el accidente.

Pero no eran trabajadores de planta, cooperativistas ni monotributistas, que son las figuras que habitualmente se utilizan para contratar mano de obra barata en los municipios.

Estaban allí por la empresa Brondo, que ganó la licitación privada 43/25, motivada por el pedido 866/25 de la Dirección de Compras, por un total de 444 millones de pesos, de los cuales se realizó un pago inicial de 96 millones antes de comenzar los trabajos.

Edgardo López, abogado de los familiares de las víctimas, formuló una denuncia por posible delito de acción pública, que incluye incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

Los apuntados por López son el intendente Jaime Méndez, el secretario de Finanzas, Marcelo Conzi, el secretario de Obras Públicas, Federico Randie, la contadora del municipio, Claudina Paván, el director de Compras, José Anderson, la directora de Asuntos Legales, Florencia Padilla, y los responsables de la cuadrilla accidentada, Agustín Brondo y Aníbal Sidán.

"La empresa no existe. Para que la municipalidad libere un pago, en condiciones normales el interesado tiene que presentar muchísima documentación, desde la habilitación de los vehículos, el seguro de los trabajadores, los comprobantes de aportes en ANSES, antecedentes, etc. Acá ni siquiera existe la empresa. No tiene CUIT ni razón social. Se contrató a una persona física", denuncia López en diálogo con Buenos Aires/12.

"Brondo responde a Sidán, que estaba ahí en el momento del accidente. Sidán es un puntero importante de los De La Torre, que ya tiene una condena por homicidio. Por ese mismo motivo, pedimos la prisión preventiva, pero la fiscal Ana De Leo la rechazó porque entiende que no hay peligro de fuga", explica el letrado que ya pidió que "corran traslado al juez que entendía en el homicidio anterior por el que Sidán estuvo detenido."

"La licitación sale a nombre de Brondo porque habría sido demasiado llamativo o riesgoso hacerla a nombre de Sidán. Tanto su esposa, Sabrina Cáceres, como las dos hijas de ambos, Fiorella y Maite, son empleadas municipales", afirma.

De hecho, Buenos Aires/12 accedió tanto a las capturas de pantalla del sistema que las acreditan como empleadas como a las fotos y videos en las que Sidán posa junto al jefe político del distrito, el actual senador Joaquín De La Torre, con sus dos dedos en V.

La decisión de que Sidán afronte el proceso penal en libertad no es la única que llama la atención de López. "El vehículo donde ocurrió el hecho, el camión hidroelevador, en vez de estar secuestrado en un depósito judicial, está en un depósito municipal. ¿Qué garantía hay de que no vayan a adulterarlo, por ejemplo, poniéndole una oblea de VTV?", especula.

Días pasados, la mamá de Joaquín grabó un video desde el lado exterior del alambre tejido perimetral del mencionado depósito, donde se ve claramente el camión hidroelevador, reclamando justicia para su hijo.

"Entendemos que la explosión se produce porque quien maneja los controles acerca demasiado, de manera peligrosa, la cesta donde estaba Mora a los cables de alta tensión. Eso hace que el combustible estalle de inmediato. Ahí hay otro punto. Lo habitual es diluir la pintura con aguarrás u otro líquido similar. ¿Por qué usaban nafta? No podemos descartar que hayan usado vales de combustible del municipio, para aumentar su ganancia".

"Todo lo que sabemos del mecanismo licitatorio, que es bastante precario, lo supimos después, una vez que se incorporó al expediente judicial, porque hoy en San Miguel rigen facultades delegadas que dejan al concejo deliberante afuera y casi a ciegas respecto de estas contrataciones", agrega el abogado.

Días después del hecho fatal, en la siguiente sesión el concejal de UxP Javier Pérez presentó un pedido de informes, que lleva el número de expediente 600164. "Observamos varias irregularidades", dice el texto. "Primero, la contratación estimaba un costo para los trabajos de pintura de 55 mil pesos por columna, a 8 mil columnas, da un total estimado de 444 millones de pesos."

"Pero luego vemos que en la contratación se pagan 34 mil pesos por cada columna. La diferencia es de 160 millones de pesos, ¿a dónde va o a dónde fue esa patida?", pregunta el edil, cuyo proyecto aún no obtuvo respuesta del ejecutivo.

"Ya cuando se discutió el presupuesto el año pasado, en una intervención en el recinto, dije que era llamativo que se gastara tanta plata en pintar columnas en un municipio con tantas necesidades", recuerda Pérez, que además es delegado de la Asociación Bancaria.

"Este debe ser el municipio menos transparente de toda la provincia. Hace años que reclamamos la clave Rafam, el sistema que permite a los legislativos auditar los gastos ejecutivos, y no obtenemos respues", dice.

El abogado Edgardo López.

Los denunciantes no descartan que detrás de la contratación irregular se esconda un mecanismo de financiamiento político, justo al comienzo de la campaña por las elecciones de medio término.

La delegación de facultades del legislativo al ejecutivo, similar a la que rigió a nivel presidencial hasta la semana pasada, fue posible por la mayoría propia de la que goza el oficialismo local. Con ese bloque suele votar Carlos Romo, padre del diputado provincial Agustín, a pesar de haber ingresado por la boleta de La Libertad Avanza. La otra concejala del partido de Javier y Karina es Noelia Oaxley, que rompió con Romo y se maneja como opositora.

Juego propio

Los De La Torre manejan la política de San Miguel desde hace al menos quince años. Originalmente peronistas, pasaron por el PRO y coquetearon con el gobierno libertario, donde fueron un nexo con la familia Bolsonaro, pero esa relación terminó mal y ahora integrarán las listas seccionales de Somos Buenos Aires, la coalición cuyos rostros más visibles son el radical Facundo Manes y el cordobés Juan Schiaretti.

La terminal permanente de los De La Torre es con el sector más conservador de la Iglesia católica: el Opus Dei. De hecho, luego de que Pablo, hermano de Joaquín, saliera eyectado del gabinete de Capital Humano en una maniobra de la ministra Sandra Pettovello para convertirlo en chivo expiatorio del escándalo de los alimentos vencidos, terminó como funcionario local en San Isidro, que comanda Ramón Lanús.