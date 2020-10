Luis Scola planteó sus diferencias con la CABB

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino, planteó este domingo sus diferencias con la actual conducción del básquetbol nacional, argumentando estar parado "en la vereda opuesta". "Esta gente que está (en la Confederación Argentina) y yo no tenemos nada que ver. Su forma de entender la organización deportiva profesional es totalmente opuesta a la mía", descerrajó el actual jugador del Varese italiano, de 40 años.

"Conceptualmente hablando, la forma de entender las cosas que tienen hoy los dirigentes del básquetbol en la Argentina en comparación con lo que pienso es como si fuese el día y la noche", graficó el exinterno de Toronto Raptors, Indiana Pacers y Houston Rockets al programa radial 'Reloj de 24'.

Las divergencias que el goleador histórico del seleccionado argentino pueda plantear con la actual conducción que encabeza Fabián Borro no impedirán al capitán formar parte del equipo que participará de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se desarrollarán el año próximo. "No influirá en mi participación (con el seleccionado) en tanto y en cuanto no se cruce una línea que sea inaceptable en relación a las decisiones que se tomen", alertó Scola.

Tiempo atrás, el capitán del representativo albiceleste fue el motor principal, desde el grupo de jugadores, de una investigación que se realizó sobre una anterior gestión de la CABB. La reacción de Scola y varios de sus compañeros de aquel entonces (en la previa del Mundial España 2014) permitió desplazar de la conducción al dirigente pampeano Germán Vaccaro, hoy con procesamiento por presunta "administración fraudulenta" contra el organismo.

"Con mis compañeros explicamos una situación irregular de lo que pasaba en la Confederación por esos días. Muchos (dirigentes) de los que estaban en aquel momento están ahora también", indicó Scola.

El campeón olímpico en Atenas 2004 y figura del elenco argentino en el subcampeonato de la Copa del Mundo China 2019 resaltó que "dirigencialmente estamos para atrás". Como ejemplo, Scola comparó que los sistemas deportivos que se aplican en el básquetbol de la Argentina "no se dan en ninguna parte del mundo. Están obsoletos", dijo. "Las organizaciones serias del mundo se alejaron de esta línea hace décadas. Con el agravante de que el resto del mundo, además, mejoró notablemente. La evolución en Europa, por ejemplo, es constante", reflejó.