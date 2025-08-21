Un enfermero de la provincia de Neuquén fue condenado a 8 años de prisión efectiva por abuso sexual contra una paciente mayor. La decisión de los jueces Cristian Piana, Juan Pablo Encina y Florencia Martini coincidió con lo pedido por la defensa a pesar de que la fiscalía había solicitado que la pena fuera de 11 años y medio.

La fiscal del caso, Carolina Mauri, pidió que el tribunal considerara como agravantes que el enfermero A.E.A.B. agredió sexualmente a una paciente mayor de 70 años, que la víctima se encontraba en un delicado estado de salud bajo el cuidado del abusador y que el abuso le provocó secuelas psicoemocionales. Además, Mauri subrayó que el hecho ocurrido afecta la confianza en la relación médico-paciente tanto para la víctima como para la sociedad, atacando la base de la medicina y de las instituciones que se dedican a cuidar la salud.

Sin embargo, los jueces no consideraron como agravantes ni la edad de la paciente, ni su estado de salud, ni a las secuelas psicológicas, pues la perito psicóloga que intervino en el caso no pudo comprobarlas. Sobre los otros hechos desde la Justicia aclararon que el estado de salud ya habría sido contemplado dentro del abuso y que la edad solo podría figurar como agravante en casos de menores de edad.

Por otra parte la defensa del enfermero pidió la pena mínima para el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda en carácter de autor por el que fue imputado su cliente, que es de solo 8 años, que sí fue correspondida por los jueces.

La explicación del fallo

Horas después del veredicto final, el Ministerio Público Fiscal neuquino emitió un comunicado donde sostuvo que "el tribunal coincidió con la defensa y valoró como atenuantes la falta de antecedentes del condenado, el reconocimiento de su responsabilidad y su pedido de perdón durante la audiencia". Junto a la pena carcelaria, A.E.A.B. será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

El abuso sexual con acceso carnal ocurrió el 2 de noviembre de 2024 entre las 8:20 y las 8:45, cuando la víctima estaba internada en una clínica de rehabilitación. Ese día el enfermero violó a la paciente mayor mientras ella se encontraba en estado de convalecencia e indefensión.

Durante el juicio también se conocieron registros fílmicos gracias a las cámaras de seguridad del centro de salud que permitieron identificar al enfermero como el agresor. Junto a estas pruebas el expediente también se fortaleció con las declaraciones de los testigos y los peritajes médicos correspondientes.