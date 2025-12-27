Justicia por Gabriel González

A un día del asesinato de Gabriel González, familiares, amigos y vecinas y vecinos de Villa Lugano marcharon para exigir justicia y denunciar un nuevo caso de violencia institucional atravesado por el perfilamiento racial. La movilización, registrada por Negrx con una cobertura fotoperiodística desde el barrio, volvió a señalar un patrón que se repite en la Ciudad de Buenos Aires: el accionar letal de la Policía de la Ciudad sobre cuerpos racializados, sostenido por relatos oficiales que los videos y los testimonios desmienten.