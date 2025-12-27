Omitir para ir al contenido principal
Negrx en foco

Justicia por Gabriel González

A un día del asesinato de Gabriel González, familiares, amigos y vecinas y vecinos de Villa Lugano marcharon para exigir justicia y denunciar un nuevo caso de violencia institucional atravesado por el perfilamiento racial. La movilización, registrada por Negrx con una cobertura fotoperiodística desde el barrio, volvió a señalar un patrón que se repite en la Ciudad de Buenos Aires: el accionar letal de la Policía de la Ciudad sobre cuerpos racializados, sostenido por relatos oficiales que los videos y los testimonios desmienten.

Nicolás Parodi
Por Nicolás Parodi
Anastacio y Nelly Unidos en la busqueda de justicia. (Nicolas_PARODI)

Obras completas de Sigmund Freud

Un enigmático episodio de consultorio

El robo de las obras de Freud

Por Carlos D. Pérez
Bluey

Identidades de género en una serie infantil

Bluey y la diferencia sexual

Por Diana Sahovaler Litvinoff
Suma Cero

Desalojo Indoamericano

Cuando Mauricio Macri gobernaba CABA

Se reabre la investigación por la represión en el Indoamericano

Luna, basura espacial

Se prevén 400 misiones lunares y científicos alertan que crecerá la contaminación

La Luna podría convertirse en un cementerio de satélites y naves

Por Pablo Esteban
Dario Nieto

Los beneficiados fueron Darío Nieto y Susana Martinengo

Sobreseyeron a dos funcionarios de Macri por el espionaje ilegal

Por Luciana Bertoia
Bancos Dolar

Nuevos desembolsos desde organismos internacionales de crédito

Dólares prestados para las reservas del Central

Milei Trump Caputo

2025: Un león de papel en un mundo brutal

Por OPEIR (*)

Reclamó mayor asignación de recursos nacionales para infraestructura vial

Pullaro mandó a votar a favor del Presupuesto pero se muestra crítico

Así fue el voto que definió la ley de leyes

Uno por uno: cómo votaron los senadores el Presupuesto

Maiz

"40 milímetros que valen oro"

Lluvias claves para el maíz

Por Mara Pedrazzoli

La política económica de cara al 2026

Otro año de ajuste y caída industrial

Por David Cufré

En el tercer trimestre de 2025 se desplomó 6,6% y venía de caer 1,6%

La inversión privada encadena datos negativos

Por Mara Pedrazzoli

asesinato de Gabriel Gonzalez

Es un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A

Pasaron a disponibilidad a un policía por el crimen en la Villa 20

Se grabó para subirlo a las redes sociales

Cañuelas: desafectan a un policía que disparó al aire durante los festejos de Navidad

Cómo evoluciona la salud de la víctima alcanzada por una bala perdida

Niña herida en Navidad: lograron conocer dos posibles calibres del proyectil que impactó en su cabeza

Christian Petersen

Tras la descompensación en el ascenso al Volcán Lanín

El chef Christian Petersen continúa su internación en Buenos Aires: su salud evoluciona favorablemente

Alexis Cuello

El delantero de San Lorenzo despierta interés

Mercado de pases: Alexis Cuello, el más buscado

(United Kingdom), 26/12/2025.- Manuel Ugarte of Manchester United in action during the English Premier League match between Manchester United and Newcastle United

El equipo de Ten Hag alcanzó el quinto puesto en la tabla

Manchester United logró la victoria en el único partido del “Boxing Day”

Marino Hinestroza

El colombiano está muy cerca de incorporarse a Boca

Hinestroza y una imagen polémica: se sacó una foto con un cuchillo

Lo que dejó el año del flamante campeón del fútbol argentino

Estudiantes y el hecho maldito

Por Gustavo Grazioli