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“The Malvinas are Argentina’s”, decía la camiseta que usó el boxeador
La historia de aquella remera malvinera de Ringo Bonavena
En diciembre de 1974, cuando todavía faltaban siete años y medio para la guerra de Malvinas, el ídolo argentino mostró la consigna pero en un mal inglés.
Por
Daniel Guiñazú
01 de agosto de 2026 - 16:26
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Ringo Bonavena y la famosa remera de Malvinas.
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