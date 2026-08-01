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El País

La interna libertaria sin límites, Santilli le pidió la renuncia a Villlarruel

Un gobierno en medio de delirios y acusaciones

Fue después de que la vicepresidenta hablara sobre la salud mental de Javier Milei. Las acusaciones siguieron y ella acusó al jefe de Gabinete de “dañar la institucionalidad”.

Paula Marussich
Por Paula Marussich
Milei-Villarruel
El presidente Milei especula con su viaje a Colomba para que Villarruel no quede a cargo de la sesión. EFE -

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