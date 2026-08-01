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La interna libertaria sin límites, Santilli le pidió la renuncia a Villlarruel
Un gobierno en medio de delirios y acusaciones
Fue después de que la vicepresidenta hablara sobre la salud mental de Javier Milei. Las acusaciones siguieron y ella acusó al jefe de Gabinete de “dañar la institucionalidad”.
Por
Paula Marussich
01 de agosto de 2026 - 01:52
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El presidente Milei especula con su viaje a Colomba para que Villarruel no quede a cargo de la sesión.
EFE -
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