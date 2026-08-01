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”Parásito” y “casta”: Villarruel fulminó a Santilli por haberle pedido la renuncia
En su cuenta de X la vicepresidenta le respondió al ministro coordinador y le pidió que “sea democrático y respete el voto popular”.
01 de agosto de 2026 - 00:00
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Santilli vs. Villarruel, nuevo duelo en el oficialismo.
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