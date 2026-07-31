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Sociedad

Los estudiantes mexicanos deberán rendir en persona y no on line

Repetirán el examen de ingreso a la UNAM

Los altos puntajes despertaron sospecha de que hubo trampa con el uso de IA.

Protestas contra la trampa en el ingreso universitario. AFP -

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