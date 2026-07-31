Kristalina en el país de las maravillas

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Georgieva relató cómo fue su visita al país durante los últimos días. En clave casi electoral, reforzó el apoyo político en favor del gobierno libertario.
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Javier Lewkowicz
31 de julio de 2026 - 22:17
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El ministro Caputo le regaló a Georgieva una camiseta de la selección argentina.
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