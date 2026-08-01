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Cultura

Lo anunció la Asociación Argentina de Actores

Murió el actor Enrique Otranto a los 78 años

No trascendieron las causas de su fallecimiento. El artista se destacó en obras teatrales y películas emblemáticas.

Falleció el actor Enrique Otranto Gentileza -

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