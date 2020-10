Florencia Peña: "Nunca imaginé que la pandemia iba a profundizar la grieta"

Florencia Peña charló con Claudio Villarruel y Emanuel Respighi con motivo del lanzamiento de F de Flor, una plataforma virtual con productos y contenidos que creó. Además, habló de la pandemia, de los argentinos que quieren irse del país, del feminismo, de los vaivenes con respecto a su cuerpo, de la filtración de su video íntimo, del humor –propio y de los otros– y la corrección política.



“Nunca pensé que la pandemia iba a profundizar la grieta, porque no debería haber grieta en querer salvar vidas. Es como dijo Alberto Fernández: la economía se puede recuperar, las vidas no“. Además, mostró cierto apoyo al gobierno: “Se intenta avanzar, no es que estamos parados. El Congreso intenta sesionar, pasaron cosas interesantes políticamente como la Ley de Cupo Trans”, dijo.

Además, expresó que “para todo hay palo: no comprendo bien cuál es la situación pero como argentina vuelvo a ratificar mi amor por este país“.

La plataforma con su nombre

Sobre la nueva plataforma F de Flor, explicó que “no es una marca, es una actitud". La web recibe a los visitantes con una Peña hiperproducida cantando en un descapotable, lo que generó revuelo: “Me voy aggiornando y reinventando –contó–. Salí como si fuera Lali Espósito y la gente se volvió loca”, expresó la actriz y añadió que la web "es un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida”.

El derecho a mostrar el culo a los 46

Peña no le escapó a hablar de los que la critican por mostrar su cuerpo a los 46 años: “No le tengo que dar explicaciones a nadie si quiero mostrar el culo. Hay una sensación de que después de los 40 no podés hacer más nada porque si lo hacés, sos una vieja ridícula“, reflexionó. Y celebró que hoy “las mujeres tenemos la posibilidad de ser quienes queremos ser... por lo general somos muchas en una. Yo soy un combo de cosas, no soy solamente eso. Mientras vos no nos reduzcas a una cosa, todas las posibilidades son bienvenidas”.

La actriz se declaró “muy optimista” con la lucha por la igualdad de género. “Hay una conciencia, una mirada mucho más entendida sobre qué cosas no se pueden decir, sobre todo en los medios. Hay muchos chistes que hacíamos en Poné a Francella, por ejemplo, que ahora no se podrían hacer. De la misma manera, uno ve a Olmedo con los ojos de la época, si lo ves ahora, lo querés matar. “El humor tiene que ver con las épocas: el humor también se va deconstruyendo”.

Luego, conectó con su propia experiencia en la tele y en la calle. "Por lo menos ahora el hombre se reserva. Antes, había que escuchar unas barrabasadas terribles, y ni hablar en los medios, en la televisión”.

Sacar el pecho

Peña recordó que se sacó pechos a los 18 años. "Quizás ahora, con otra cabeza mía y de todo el mundo, no me sería tan complicado. Yo me operé por mi incomoddad y por la mirada de los otros que era muy inquisidora. Cuando hacía Son de Diez en Canal 13, yo era ´la Pechocha´: se hablaba de mí por las tetas. Y sentía que si no salía de ese lugar, nunca iba a poder ser una actriz respetada", afirmó.

Finalmente, contó que sigue con varias demandas contra los que filtraron su video íntimo: "cuando me filtraron el famoso video, hace 8 años, tuve que soportar críticas que hoy nadie se atrevería a hacer", dijo.