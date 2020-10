El Beto Márcico fue acusado de supuesta estafa inmobiliaria 

No es el mejor presente para Alberto Márcico, el talentoso ex volante de Boca, luego de ser acusado de supuesta estafa inmobiliaria, por lo que la Justicia lo llamó a indagatoria. Según la denuncia, el Beto le vendió cinco departamentos a Martín Herrera, su ex compañero de equipo, las unidades 8 y 9 de un edificio ubicado en calle Roosevelt por un total de 160 mil dólares y tres departamentos del edificio de Migueletes por 575 mil dólares. Pero el ex arquero nunca logró tomar posesión de dichas propiedades.

Luego de su retiro como jugador, el negocio inmobiliario resultaba próspero para el Beto Márcico. Pero el 2011 empezó con serios problemas judiciales: precisamente ese año llegó la primera denuncia llevada a cabo por Herrera, ex arquero cordobés y compañero del ídolo xeneize el vestuario.



En su declaración en la Justicia en calidad de testigo y damnificado, Herrera afirmó que nunca llegó a tomar posesión de las propiedades y el hecho de residir en Córdoba hacía difícil la comunicación con Márcico, que estaba en Buenos Aires. “Siempre me pateaba para adelante. Me decía que no me los podía dar porque tenía que solucionar unos problemas", según publicó Infobae, y añadió: "Así fue durante varios meses".



El ex arquero comenzó a inquietarse. Y entonces se enteró de que los departamentos que él le había comprado a Márcico habrían sido revendidos y que incluso ya habría gente viviendo en los domicilios. El damnificado lo terminó de comprobar cuando viajó a Buenos Aires y se entrevistó con un tal Ariel Rodríguez, representante de la inmobiliaria, quien le confirmó que las unidades habían sido vendidas.

La causa de Herrera, en la que también estaría implicado Lucas Márcico, hijo del Beto, quedó estancada hasta 2018, cuando Martha Zulema R realizó una nueva denuncia contra el también ex jugador de Ferro por otra estafa. La mujer adquirió 16 departamentos de un tercer edificio construido por la empresa de Márcico ubicado en la calle Benito Quinquela Martin 1753. Y tampoco logró tomar posesión.

La indagatoria al Beto Márcico será realizada por videoconferencia está cursada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 a cargo de Fernando Caucedo.