Lerena y Goyco, una buena dupla

Comentarista es una de esas palabras que no tiene género y depende del artículo que la acompaña; vale para ambos géneros. Y ahora más que nunca, con este asunto de que Angela Lerena comentó, junto con Sergio Goycochea, el partido de Argentina-Ecuador. Debut histórico: primera vez que una mujer analiza en vivo un encuentro de la selección nacional masculina. El hecho, como suele ocurrir en estos casos de avance femenino, provocó reacciones contrapuestas: saludos entusiastas (a los que nos sumamos) y críticas apuradas. Se han escuchado frases cavernarias, del tipo ¡anda a lavar los platos” o “no puede ser que una mina comente un partido de hombres”. Valdría preguntarles si no toman nota de que Gonzalo Bonadeo suele comentar partidos de hóckey femenino o luchas de Paula Pareto ¿O acaso Guillermo Salatino, Javier Frana o José Luis Clerc no comentan los partidos de Nadia Podoroska? O sea, lo de siempre, la doble vara.

Y además ¿quién dijo que invariablemente los hombres sabemos más de fútbol? En Sobredosis de TV, de C5N, Robertito Funes suele regodearse con que no tiene idea del tema, mientras que Luciana Rubinska despliega con naturalidad un gran caudal de conocimiento futbolero. Y, como Rubinska, Monica Santino, Morena Beltrán, Alina Moine, Ayelén Pujol, Viviana Vila, nuestra compañera Malva Marani y muchas otras saben de qué hablan cuando comentan fútbol. Angela Lerena está en ese grupo selecto. No salió de ningun reality, no cayó como paracaidista, llegó porque es una tenaz laburante (TyC Sports, Crítica, ESPN) y porque sabe de fútbol y de periodismo. Hace rato que vienen demostrando su capacidad en sus notas desde los campos de juego. Cuando entrevista a los futbolistas no franelea, no pregunta obviedades, hace lo suyo con mucha seriedad, con criterio periodístico. Y anoche se complementó muy bien con Goyco, fue sobria, medida, cuidadosa del idioma, mostró que maneja mucha información e hizo interesantes aportes cuando se soltó. Muy bien por ella.