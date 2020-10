Rastrillaje para buscar al policía Arshak Karihanyan

El operativo de búsqueda para dar con el paradero del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karihanyan, desaparecido desde hace más de un año y medio, que se llevó a cabo en un predio de Caballito "no arrojó resultados", según le indicaron a la prensa fuentes de la querella.



Cerca de 150 efectivos de la Gendarmería y la Policía Federal, con personal de las divisiones Bomberos y Canes, rastrillaron un lote que abarca terrenos del ferrocarril en una zona que va desde Donato Álvarez hasta el puente y desde la calle Yerbal hasta la avenida Avellaneda. Es una zona cercana al cruce de Paysandú y Rivadavia, donde una cámara registró por ultima vez al policía de la Ciudad, el 24 de febrero de 2019.



"Por los menos sabemos que acá no estuvo. Ahora seguiremos buscando en otros lugares y vamos a seguir revisando filmaciones y grabaciones para ver cómo avanzamos. Nos queda la tranquilidad que en esta oportunidad las cosas se hicieron bien", señaló el abogado de la familia, Juan Kassargian, tras la finalización del operativo,



El letrado apuntó sobre la zona donde se realizó el rastrillaje que es un terreno "grande y la extensión nos sorprende a nosotros mismos que fuimos los que venimos pidiendo la medida desde hace un año". "Estamos sorprendidos por las dimensiones. Creemos que acá no solo se puede encontrar un cuerpo sino muchos más, pese a la reticencia que puso todo este tiempo el juzgado, quien desde un primer momento consideró que eran elucubraciones de la querella la posibilidad de hallar algo en este lugar", dijo y agregó que "se trata del predio por el que tanto molestamos al Poder Judicial para que revisaran".



Karyhanyan fue también perito en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, en la división de Cibercrimen, y recién esta semana el Gobierno de la Ciudad pidió ser querellante en la causa, algo que fue rechazado por el juez Alberto Baños a pedido de la familia del policía.



Por su parte, la diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos Victoria Montenegro, que hoy estuvo presente en el operativo y fue la primera legisladora en denunciar el caso, consideró que el próximo paso de la querella es solicitar un cambio de carátula para que la causa se investigue como "desaparición forzada". "Vamos a pedir el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y si es necesario del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para saber qué pasó con Arsahk", remarcó Montenegro.



En el operativo, que comenzó a las 8 de hoy, participan más de 150 efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, el Sistema Federal de Búsqueda de la Nación (Sifeu), y la División Perros.



Según indicó el letrado, también estuvieron presentes "geólogos y se utilizanron radares junto a personal de bomberos ya que entre las áreas a revisar existen galpones con posibilidad de derrumbes".



El abogado de la familia recordó que, tras haber tomado contacto en un primer momento con la causa, a ocho meses de iniciada, comprobaron que "estaba todo mal hecho por lo cual revisamos lo actuado". "Tuvimos que pedir varias veces que la familia sea querellante y a medida que avanzamos vimos irregularidades como un rastrillaje a 150 metros de donde desapareció, que se hizo con un solo perro y 5 personas, en una zona donde por lo menos se necesitaban 150. Ese es el lugar que hoy, por fin, logramos se rastrille como corresponde", destacó.



Por otra parte, recordó que "las cámaras y los datos de los celulares se habían borrado accidentalmente así que pedimos que investigue otra fuerza, y no la Policía de la Ciudad como estaba entonces". "En cuanto terminemos de revisar todo, pediremos la carátula de desaparición forzosa", aseguró.



Fuentes allegadas a la investigación consignaron que en el operativo de hoy se halló un móvil celular similar a los que usan los efectivos de la Policía de la Ciudad y que deberá ser peritado.



El 20 de agosto pasado tanto Montenegro como el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, recibieron a los familiares del policía y se pusieron a disposición para colaborar en la búsqueda.