Qué debe hacer Alberto Fernández para ganar la próximas elecciones: la opinión de los expertos 

Todos los especialistas consultados por PáginaI12 opinaron sobre el plan de Alberto Fernández para ganar las elecciones 2020. Cualquier elección de medio término es un plebiscito del electorado respecto de su conformidad con los dos años de gestión del gobierno en curso y el resultado suele gravitar fuerte, aunque no necesariamente, en la posibilidad de que el Presidente sea reelecto si ésa es su intención. "Es un examen y un predictor. Los presidentes que ganan las elecciones intermedias suelen ser reelectos si se presentan para un segundo mandato. Pero hay excepciones en la historia reciente: Mauricio Macri ganó la elección de 2017 y perdió la general a manos de Alberto Fernández", señala Rouvier.

Julio Burdman, doctor en Ciencia Política, cree que "lo primero que tiene que hacer el Presidente, no sólo a nivel de la provincia de Buenos Aires, sino en el conjunto de los distritos es evitar provincializar la elección. Porque muchos gobernadores están enviando algún tipo de señal incipiente de reconcentrarse en sus propios distritos. Tiene que evitar la provincialización y evitar la disgregación del voto propio. Tiene que mantener unido al peronismo porque si mantiene unido al peronismo, gana, tal como demostró en las elecciones del año pasado", dice. Y agrega: "También tiene que disuadir cualquier tipo de de disidencia que se pueda producir a nivel electoral. Por ahora lo único que aparecen son fenómenos que no pesan. Pero tiene que estar atento a que nada crezca. Debe contar con buena información de parte de sus operadores políticos para lograr que el peronismo se mantenga unido. Lo otro que tiene que lograr es un buen candidato y en la provincia de Buenos Aires un candidato que haga campaña por él. No va a ser lo mismo si el electorado empieza a evaluar que el candidato que le lleva la victoria en la provincia de Buenos Aires lo hace en nombre de su propia carrera o de una estrategia a futuro que no lo tenga a él presente. Necesita que quede claro que quien lidere esa campaña lo hace en nombre del Presidente. Tiene que quedar claro que la campaña es ganada en su nombre".

La otra clave para Burdman es unificar el peronismo en la provincia de Buenos Aires. "Hoy está en un problema. Tenés al kirchnerismo, tenés a los intendentes y tenés gente pidiendo pista (massimso randazzismo residuales) entre esos dos polos entre esos dos armados políticos. Inclusive lo tenés a Sergio Berni como un cuarto sector. Alguien va a tener que organizar todo esto y sería bueno que sea el mismo Presidente porque si lo hace Cristina por él, no va a ser tan propio el triunfo, pero sobre sobre todo no va a ser tan suya la unificación". Finalmente, Burdman opina que es central la recuperación económica. "El votante peronista te perdona cualquier cosa menos pérdida de ingreso y este año ya hay pérdida de ingreso importante. Por lo tanto, tiene que desplegar todas las estrategias como para que en la elección del año que viene haya crecimiento. Que el votante sienta que el Gobierno lo defiende."

Paula Canelo, doctora en Ciencias Sociales, sostiene que "si tuviera que recomendarle algo al Gobierno, diría que tienen que laburar en dos cuestiones: no sólo la unidad, sino también la coordinación de las medidas, especialmente en el plano económico. Hay una imagen de descoordinación general en todos los planos, en el de la vuelta a clases, en el sanitario, el económico. Creo que hay que hacer un esfuerzo fuerte en la idea de coordinación, que no es lo mismo que unidad".

Canelo también cree que "el estilo deliberativo de consenso y de diálogo con todos es algo buenísimo para ganar elecciones, pero que en un contexto como éste, de pandemia y de puja distributiva muy aguda, me parece que hay que recuperar un estilo un poco más confrontativo porque lo que se está instalando como estilo deliberativo lamentablemente supone someter al Gobierno a trabajar en un desfiladero cada vez más angosto porque han dedidido, o por lo menos eso es lo que parece, que hay una parte intocable de la sociedad que son los sectores de mayores recursos. Esa imagen habría que cambiarla con una o dos señales políticas importantes destinadas a tocar un poco los intereses de los que más tienen y con eso se ganaría mucho".

El sociólogo Ricardo Rouvier, por su parte, cree que "el tema de la economía se va a imponer y luego de atravesar una recesión muy fuerte, en unos meses más la Argentina va a ver más claramente una recuperación que primero va ser más leve y luego más acelerada". Para él, ése va a ser un tema clave en el que el Gobierno va a pueda presentar con optimismo un futuro posible.

Marcelo Leiras, politólogo y subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior, afirma que "las elecciones del año próximo se ganan cumpliendo el compromiso de protección que el Frente de Todos asumió durante la campaña electoral. Y ese compromiso de protección en esa situación tan inusual en la que nos encontramos es desarrollar todos los esfuerzos públicos para favorecer la salud de los argentinos, que en este contexto implica colaborar con el desarrollo y la distribución de la vacuna y seguir protegiendo a las poblaciones más expuestas al virus, por un lado, y por otro concentrar los esfuerzos públicos para ayudar a que las empresas y los trabajadores argentinos recuperen los niveles de actividad previos con acuerdos que aseguren que el esfuerzo sea distribuido de un modo más equitativo y que la capacidad de producción que recuperen las empresas no sea a costa de las condiciones de vida de los trabajadores".