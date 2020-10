Jorge Barrios: “Los clubes van a tener que igualar las condiciones del masculino"

“El fútbol femenino va a seguir siendo profesional. Lo garantiza nuestro presidente. Él quiere que sigamos apoyando a esta hermosa disciplina”. Jorge Barrios, el responsable del fútbol femenino en AFA, se dijo y se desdijo con un par de horas de diferencia, cuando en abril pasado anunció el cese del subsidio a la disciplina y luego se retractó públicamente. Por teléfono, a los periodistas, y más tarde por Twitter, aclaró que el convenio sería renovado y llevó tranquilidad a las jugadoras, que temieron quedarse sin trabajo. Hoy, después de varias idas y vueltas, el mapa de AFA quedó conformado y las mujeres volvieron a las canchas. “Gracias a Dios ya estamos entrenando en grupos de a seis futbolistas para después poder jugar un torneo reducido. Veníamos muy bien y, lamentablemente, retrocedimos varios pasos con la pandemia”, comenta.

– ¿Te sorprendió que el gobierno habilitara la vuelta a los entrenamientos al mismo tiempo que el masculino?

– La verdad que sí, pero estuvo bien. Nosotros tomamos la decisión de tener un fútbol femenino profesional, lo único que varía es que es de régimen mixto. Lo que me extraña es que las realidades entre hombres y mujeres son distintas, porque la primera división de fútbol masculino tiene otro pasar económico. Las jugadoras, en su mayoría, viven con sus familias, trabajan y viajan en transporte público, entonces los factores de riesgo son mucho más grandes. Por eso, cuando nos reunimos con la mesa de la primera división, decidimos dilatar la vuelta hasta que la curva fuera bajando.

– ¿Están dadas las condiciones para volver a entrenar, viendo las diferencias que hay a nivel infraestructura y cuidado?

– Yo sé que es difícil, pero creo que los clubes tienen que hacer un poquito de esfuerzo, sobre todo para ayudar a las jugadoras en el traslado.

– Desde AFA, ¿qué ayuda les están dando a los clubes para que puedan cumplir con las cuestiones sanitarias?

– Ya le dimos 40 testeos a cada club, y lo vamos a seguir haciendo una vez por mes, al igual que en el masculino. Además, se sigue aportando el subsidio para cumplir con los salarios, que hoy aumentó a 200 mil pesos.

– Muchas veces los clubes usan el dinero de los contratos para solventar la actividad, cuando en realidad es plata que les corresponde a las jugadoras. ¿Hay alguien de AFA que regule esa situación?

– Eso lo tiene que regular el gremio de jugadores. Nosotros tenemos que pagar y cumplir con el subsidio, no tenemos potestad sobre las jugadoras. Yo todos los meses rindo el detalle del depósito a los delegados para que ellos puedan reclamar a los clubes el pago a las jugadoras.





– Más allá de enviar el recibo, ¿la AFA no debería acompañar de manera más presente el crecimiento del fútbol femenino?

– Nosotros presentamos un proyecto hasta 2025, y uno de los puntos dice que se va a aplicar la Licencia de Clubes. Con el tema de la licencia, los clubes van a tener que igualar las condiciones que tiene el fútbol masculino tanto a nivel estructural como de desarrollo. Si no, no van a poder jugar de manera profesional.

– ¿Realmente creés que es profesional el fútbol femenino?

– Hoy es profesional. Es de régimen mixto, por eso se van a ir ampliando los contratos. Si hoy pusiéramos el régimen completo, como en los clubes del masculino, yo creo que no quedarían ni la mitad de los equipos. Menos después de la pandemia.

A lo largo de estos meses, y con la partida de Dalila Ippolito a la Juventus como hito de la temporada, las futbolistas argentinas encontraron en el mercado europeo una posibilidad para crecer deportivamente y, además, hacer una diferencia económica. UAI Urquiza, por mencionar sólo un caso, perdió nada menos que a ocho jugadoras, entre ellas, Mariana Larroquette, la goleadora de los últimos tres torneos, Adriana Sachs y la ya mencionada Ippolito, tres íconos de la Selección Nacional.

– Por cómo se vienen dando las cosas, ¿pensás que la Argentina se consolida como un país exportador de jugadoras, más que como un país con un campeonato local fuerte?

– Yo creo que sí, sobre todo después de la participación en el Mundial de Francia. La Selección jugó de igual a igual con Japón, que es una potencia mundial. Nos falta más que nada un trabajo de base, que las jugadoras desde niñas aprendan técnica y táctica de fútbol para llegar a primera división mucho más preparadas. Pero la verdad es que estuvimos a la altura. Creo que vamos a seguir exportando más que nada por la parte económica. Pasa lo mismo en el masculino. Hoy los jugadores se quieren ir porque acá la plata no vale.

– El año pasado, algunas jugadoras hicieron una crítica hacia la forma de conducir de Carlos Borello y no volvieron a ser citadas en la Selección. ¿Apoyan la decisión del técnico?

– No se trata de bancar al entrenador o ir en contra de las jugadoras. Si el equipo no funciona, al que le toca irse es al técnico. Si el equipo está funcionando y hay un problema con una jugadora, tendrán que hablar entre ellos. Muchos dicen que hubo una discusión, pero Estefanía Banini, por ejemplo, anda con un problema de rodilla y el técnico no la citó para los Panamericanos porque también les quería dar lugar a las chicas que no fueron al Mundial. Lo que pasa es que se generó un problema muy grande, y no es así. Tanto Banini como Florencia Bonsegundo van a tener la posibilidad de seguir siendo citadas. Pero el técnico decide cómo va a armar el equipo de acá en adelante. Yo no hablo con las jugadoras. Tengo el rol de dirigente.

–Hablando del Mundial, confirmaron que la Argentina se va a presentar como sede para la próxima Copa del Mundo.

–Sí, ahora con la Copa América masculina se van a reformar muchos estadios y queremos usarlos para hacer el Mundial acá e ir por todo. De a poquito vamos a ir creciendo. Estamos buscando un predio exclusivo para los entrenamientos del fútbol femenino también. Se está trabajando bastante a nivel infraestructura.

– Y para este año, ¿tendremos un campeonato más corto, o imaginás la vuelta en 2021?

– No, estamos armando un torneo para jugar a partir de noviembre, siempre y cuando la situación sanitaria a nivel nacional lo permita. Eso es lo que hablamos con los clubes.

*Ornella Sersale, Florencia “China” Pereiro, Sofía Martínez.