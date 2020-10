Djokovic se "olvidó" del tenis femenino y no se lo dejaron pasar

Comenzó siendo como el chico simpático del circuito por sus comentarios, pero, con los años y los títulos, los dichos -con posturas antivacuna y anticuarentena, por citar algunas- y las acciones de Novak Djokovic pasaron a ser más polémicos que divertidos. En esta ocasión, tras la apabullante derrota ante Rafael Nadal en la final de Roland Garros, el serbió le dedicó unas palabras al español, repasando el nutrido registro de enfrentamientos entre uno y otro.

"He jugado con Rafa más de lo que jugado con cualquier otro tenista en mi carrera profesional. Nuestro historial mano a mano es el más grande de la historia de este deporte... Definitivamente, él es mi rival más grande", expresó el serbio, en referencia a los 56 partidos que disputaron entre sí a lo largo de 14 años, con 29 triunfos para él y 27 para Nadal.

Sin embargo, tan grandilocuente definición del serbio no pasó desapercibida para la otra mitad del mundo de la raqueta. Es que la estadounidense ganadora de 18 Grand Slams, Chris Evert, le recordó que lo de "más grande de la historia" del tenis no es tan así. "Bueno, eso es verdad... en el tenis masculino. Martina Navratilova y yo nos enfrentamos en 80 ocasiones", tuiteó la ex número del mundo, campeona siete veces en Roland Garros, seis en el US Open, tres en Wimbledon y dos en Australia, durante las décadas del '70 y el '80.



Dueñas del historial más abultado de la era abierta del tenis, se enfrentaron 80 veces entre 1973 y 1988, con 37 triunfos para la estadounidense y 43 para la checa, ganadora también de 18 Grand Slams a lo largo de su carrera. Vale recordar que ambas terminaron representando al país norteamericano en la Copa Fed, ya que Navratilova se nacionalizó estadounidense apenas arrancada su carrera profesional.



Pero Evert no se quedó sólo en la corrección estadística. Más tarde, espetó nuevamente en su cuenta: "¿Cuándo los hombres van a pensar antes de lanzar declaraciones tan contundentes pasando por encima a las mujeres otra vez?". Contundente.



"La más grave"

La sorprendente caída de Djokovic en la final parisina no fue bien recibida por la prensa serbia, que la consideró como "la derrota más grave de Novak" en palabras del diario deportivo Sportski, por ejemplo. Este medio señala que "Djokovic no ha logrado conquistar su segundo trofeo en Roland Garros", tras el ganado en 2016, y que "Nadal triunfó con facilidad".

El rotativo indica que en ningún partido entre los tres grandes, Djokovic, Nadal y Roger Federer, el marcador arrojó nunca un resultado tan abultado como el 6-0 y 6-2 en favor de alguno: "Eso muestra con claridad cuánto mejor fue el español frente al serbio en la final".

Sportski zurnal también señala bajo el título "Nadal alcanzó a Federer" que "el triunfo del español ha traído un cambio histórico en la lucha por el título del mejor tenista de todos los tiempos", ya que, con 20 títulos de Grand Slam, el español ha igualado el palmarés del suizo. "Eso quiere decir que, por primera vez desde hace once años, (...) el suizo ya no es el mejor de todos los tiempos, al menos sobre esa base".

El diario Danas afirma que Djokovic "no ha podido enfrentarse de forma igualada al mejor tenista de la historia del tenis sobre ese terreno".

El rotativo Politika, por su parte, alega que "Djokovic no parecía el mismo" y argumenta que incluso los grandes campeones tienen días en lo que las cosas no salen bien. Politika atribuye la aplastante victoria de Nadal más a los fallos de Djokovic que a la táctica o la presión de su rival.