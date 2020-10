Daniel Gollan: "Vemos un descenso importante en el AMBA"

"Hay un franco descenso progresivo en las últimas semanas", aseguró el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, ratificando la tendencia a la baja de la propagación de la Covid-19 en las últimas semanas. Sin embargo destacó que "seguimos viendo una tendencia creciente en el interior. Casi 1.600 casos cada cien mil habitantes. En el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) en su conjunto tenemos tres mil casos por cada cien mil habitantes". Por su parte, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, informó que se pondrá en marcha una nueva "habilitación de actividades mientras sigan cayendo los casos".

"Vemos un descenso importante en el AMBA, que está a niveles de los casos que teníamos en los últimos diez días de julio. Bajando la provincia en su conjunto, pero no en una velocidad tan grande porque el interior crece", informó el sanitarista a cargo de la cartera de Salud en la provincia de Buenos Aires. Gollan detalló que la mejora en los datos de los contagios de la pandemia internacional de coronavirus "en estas últimas semanas dan cuenta de que la evolución ha sido la que todos conocemos. Muchas de las ciudades del interior del país han pasado a etapas más rigurosas en cuanto a la circulación de la gente".

Después del anuncio presidencial del viernes sobre las novedades de la pandemia, el ministro de Salud y el jefe de Gabinete pusieron al día la actualidad del alcance de las medidas en territorio bonaerense. "El grueso de las acciones a futuro se están diseñando para el interior por el grueso de su dimensión", aseguró Gollán y agregó que "la provincia de Buenos Aires va a garantizar que todo ciudadano y ciudadana que necesite una cama, la va a tener".

"Seguimos viendo una tendencia creciente en el interior. Casi 1.600 casos cada cien mil habitantes. En el AMBA en su conjunto tenemos tres mil casos por cada cien mil habitantes", informó el sanitarista y destacó además que "hemos logrado sacar esta situación adelante, no hemos ganado la guerra pero tenemos una situación esperanzadora porque estamos cada vez mas cerca de la vacuna, que es el horizonte", haciendo foco en la producción de vacunas que podrían legar a partir del primer trimestre del año próximo.

Por otro lado, Bianco aseguró que en los planes de prevención de la provincia tenía "previsto un esquema gradual, paulatino e intermitente, supeditado a la evolución de los lugares que están en fase 3, que tiene que ver con la habilitación de actividades mientras sigan cayendo los casos". En la misma línea que los anuncios del gobernador Axel Kicillof, las próximas habilitaciones que se anunciarán el lunes apuntan a "habilitar el personal de casas particulares en aquellos que trabajan en un solo domicilio, restaurantes y bares al aire libre con todos los protocolos, gimnasios pero solo con actividades al aire libre, vamos a ampliar la construcción privada en obras iniciadas viviendas multifamiliares en edificios y obras en parques industriales, vamos a permitir las salidas recreativas en grupos de hasta diez personas al aire libre".

Bianco también informó que a partir de ahora "lo que se suma es un estándar de mínima, los distritos que tengan cinco casos o menos por semana en las últimas dos semanas también van a estar en fase 5", y agregó que "si tiene menos de cinco casos puede permanecer en fase 5 independientemente de la población".

El jefe de Gabinete destacó que "estamos trabajando con los municipios y con nuestro ministro, tenemos una reunión con (el ministro de Producción) Augusto (Costa) y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, para definir algunas líneas. Llevamos más de un mes con esta cuestión, no es una situación fácil. Esta semana vamos a tomar definiciones muy claras al respecto porque hay que dar certezas a todos". A su vez aseguró que "vamos a trabajar por tener la mejor temporada posible, y la mejor temporada posible no va a ser una temporada récord. Argentina no está pasando una situación económica holgada. Seguramente no será una temporada récord".