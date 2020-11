Messi, tapa de la revista 100 de la Garganta Poderosa

El capitán de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Messi, es el nuevo protagonista de tapa de la revista "La Garganta Poderosa", que cumple 100 números en la calle. El astro rosarino repite así la imagen de la edición de octubre de 2011, casualmente la número 10, cuando apareció en la portada de la publicación de cultura villera y brazo literario del movimiento La Poderosa vestido con camisetas de la Selección y los nombres de Julio Jorge López y Mariano Ferreyra en la espalda.

Messi estuvo la semana pasada en Argentina para los partidos de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia, y dejó su voz para la revista, como había hecho en 2011, cuando su padre Jorge se presentó ante el director de la publiciación para ofrecer una entrevista con su hijo. "Se nos había caído Andrés Calamaro, que iba a ser la tapa. Y de golpe aparece el padre de Messi trayendo él la alternativa para que Leo sea la tapa", recordó hace unos meses Nacho Levy, una de las caras visibles de la revista.









"En ese entonces no podía ni siquiera imaginar hasta dónde me llevarían aquellos pasos iniciales en el barrio”, recordó Messi sobre aquella entrevista en la que hablaba de su familia y sus pasiones. Ahora, casi una década después y con otra maduración, el astro dejó sentencias sobre el juego -“Hoy me obsesiona menos el gol, por ejemplo, y trato de aportar lo máximo para el colectivo”- como de la vida - “Me produce un orgullo inmenso ver cómo se involucran, incluso en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo”, dijo sobre las cocineras de las ollas, los comedores y los merenderos de Argentina



En la entrevista de la revista 100 de La Garganta Poderosa, Messi dejó en claro que no está ajeno a la situación de muchos de sus compatriotas, pese a la distancia y a su vida en España: “La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes”.