Sosa y la Sudamericana como uno de los objetivos de Independiente

Flamante incorporación de Independiente, el arquero uruguayo Sebastián Sosa habló en conferencia de prensa virtual tras el entrenamiento del plantel que conduce Lucas Pusineri en Villa Domínico.



"Tenemos un gran objetivo que es la Copa Sudamericana. Ojalá que estemos a la altura de las circunstancias y podamos salir campeón con Independiente. También está la Copa Argentina. Queremos ir por todo. Hay gente con muchas ganas de lograr cosas importantes", recalcó Sosa.

El ex guardavalla de Boca Juniors y Vélez Sarsfield indicó detalles del modo que se dio la posibilidad de regresar al fútbol argentino. "Yo sabía muy bien a la institución que venía. Ni bien supe de esta posibilidad, puse todo como para poder llegar. Es un orgullo estar en un equipo tan grande de América", manifestó Sosa.



"Lo que resigné para venir no interesa; importan las ganas que tenía de estar en un club, con muy bonitas instalaciones, su público, y a los dirigentes les agradezco por la buena comunicación que tuvimos y por haberse fijado en mí", expuso el exarquero de Rosario Central.



"En este tiempo hablé mucho con el 'Perro' (Lucas) Romero que me comentó cómo estaba la realidad del vestuario. Fue con quien más hablé antes de llegar a Independiente", reveló el arquero proveniente de Mazatlán, de la liga mexicana.



Sosa comentó lo que fueron sus primeros días en el club: "Fue un orgullo que me reciban grandes arqueros como Pepé (Miguel Angel Santoro), (Carlos) Goyén y (Faryd) Mondragón. Me ponen la vara muy alta. Espero estar a la altura, quiero dejar una huella en Independiente como ellos también lo hicieron".



"Llevo una semana trabajando con Lucas (Pusineri) y le haremos caso a lo que nos pida. Como el de jugar mucho con los pies, para lo que me ha servido mucho lo trabajado en México", argumentó el montevideano de 34 años, y definió: "Me considero un gran atajador de penales. Por suerte es algo que me ha caracterizado a lo largo de mi carrera, con varias definiciones atajadas en México, además de haber mejorado la salida en el juego con los pies".



También habló de la competencia interna que tendrá con los otros guardametas Milton Alvarez (31 años) y su compatriota Renzo Bacchia (21). "En el fútbol nadie tiene su lugar asegurado, hoy en día Independiente tiene arqueros de gran nivel para atajar", evaluó Sosa, quien hará su presentación el próximo sábado cuando el Rojo juegue dos partidos amistosos ante Banfield a partir de las 9.30, en el estadio Libertadores de América.



El DT Pusineri aprovechará estos dos encuentros para ir delineando el equipo base para afrontar cuatro partidos en dos semanas: los 16vos de final de la Copa Sudamericana a partir del martes 27 del corriente, y el esperado inicio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, el viernes 30.