Nueva propuesta del gobierno bonaerense para las familias que permanecen en la toma de Guernica

El día en que comenzó el plazo dispuesto por la Justicia para que se efectuara el desalojo de la toma de Guernica --previsto para entre este jueves y el 30 de este mes--, el gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso reubicar a las familias que permanecen en la ocupación, de acuerdo a lo informado por Barrios de Pie, una de las organizaciones con presencia en el predio. Las autoridades no hicieron pública la propuesta, aunque los vecinos ya la evalúan en asambleas.

"El gobierno hizo una propuesta de reubicar a las familias y vamos a evaluarla entre el viernes y el sábado con los vecinos", informó la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia. Las organizaciones tienen la intención de "construir una salida pacífica, sin desalojo ni represión", y la negociación con el gobierno continuará el sábado.

De la reunión de este jueves participaron el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Dario Santillán, entre otras organizaciones, les delegades de la toma y La Gremial de Abogados y Abogadas. El encuentro fue con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, entre otros funcionarios del dispositivo interministerial que aborda la problemática. "Hubo una propuesta arriba de la mesa. Aparecieron con algo de tierra", sintetizó Alejandro "El Ruso" Ignaszewski, de OLP Resistir y Luchar. Fuentes oficiales dijeron, por su parte, que "se está dialogando mucho mejor que en otras reuniones", a pesar de que existen tensiones con el Polo Obrero.

En diálogo con Página/12, Saravia valoró la reapertura de la mesa de diálogo, que había quedado interrumpida el miércoles 7 ante la falta de "propuestas concretas". "Esta vez las hubo, de distintos tipos de dispositivos, algunos más rápidos y otros con plazos más largos. El planteo es de reubicación", resumió. Este miércoles, Larroque indicaba que más de 600 familias habían firmado el acuerdo para dejar la toma a cambio de una ayuda inmediata y de una promesa a futuro. Otras familias y las organizaciones se mantenían firmes en el reclamo de "tierra por tierra".

"El gobierno anunció que habrá dentro de seis meses 3 mil lotes con servicios para Guernica, pero no había propuestas en función de la transición", explicó Saravia. Todavía no se conocen detalles de la oferta oficial: el gobierno no la hizo pública y en la toma resguardan la información, pero lo que sigue podría consistir en reubicaciones "definitivas o transitorias hasta que haya una definitiva". "Se está viendo que algunas familias puedan acceder en forma urgente a un terreno y en otros casos cuenten con un dispositivo transitorio, como clubes o un hogar, hasta tener una asignación definitiva", detalló Saravia. Esto último sería en un plazo menor a los seis meses antes prometidos. La salida podría parecerse a la que protagonizan las familias del barrio La Bibiana, de Moreno, que duermen en un club con la promesa de ser trasladadas a un predio.

En sintonía con lo ocurrido esta mañana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, manifestó: "Hay que ir desarmando el conflicto para que no haya violencia". Larroque aseguró a AM750 que agotaría "todas las instancias para una salida voluntaria y pacífica". En contraste, diputados del PRO se acercaron al predio y se quejaron de las postergaciones del desalojo. A pesar de que hay un diálogo en curso, el operativo podría ocurrir en cualquier momento. El fiscal Marcelo Romero informó que no hay fecha determinada y que depende de la "logística policial".



"El restablecimiento de la mesa de negociación implicó que no se efectúe el desalojo el 15 y hasta por lo menos el 19. Es necesaria su suspensión mientras avanzan las negociaciones", expresaron en un comunicado les delegades de la toma. "Lo que se planteó es que, si se avanza y hay un compromiso del conjunto, se le puede llevar la propuesta al juez, para que un organismo veedor trabaje en este sentido", añadió la dirigente. Aunque el gobierno bonaerense aseguró que el 80 por ciento de las familias dejó la toma, este sábado las organizaciones presentarán los resultados de un censo que están actualizando, porque, según afirman, lo que sucede es que muchas personas firman el acuerdo pero regresan al predio y sostienen el reclamo habitacional.