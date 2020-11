Carlos Stornelli decidió cruzar el semáforo en rojo para no responder preguntas de un periodista

Un par de horas después de promover una investigación penal contra la Defensora del Público, Miriam Lewis -por la creación del observatorio Nodio- el fiscal Carlos Stornelli decidió no responder las preguntas de un periodista que lo aguardaba en su casa. Para conseguir ese objetivo, el funcionario del Ministerio Público Fiscal decidió salir a toda marcha con su auto, sin mirar atrás, ni respetar las señales de tránsito.

De acuerdo a lo que se observa en el video, Stornelli abrió la puerta del garaje de su casa de Recoleta y ante el intento del periodista de C5N, Nicolás Munafó, de hacerle un par de consultas, el fiscal decidió acelerar con su vehículo. Pero en vez de frenar en la esquina, tal como indicaba el semáforo en rojo, apresuró la marcha y cruzó la cuadra sin respetar las normas de tránsito. La cámara de televisión registró la infracción.

"Si una persona no se identifica, no se anuncia, o no pide una nota, como es lo que sucede en la puerta de mi casa, vos no sabés si no viene a pegarte un tiro. Yo no sé quien era esa persona", fue el descargo de Stornelli, horas después, en otro programa de televisión.

"Quisimos hablar con el fiscal Stornelli y la respuesta fue 'ahora no puedo'. Minutos después salió en un auto rápidamente, cruzó en rojo y casi choca", respondió Munafó.