Correo Compras, un Mercado Libre sin intermediarios

El gobierno anunció este viernes el lanzamiento de Correo Compras, una tienda virtual estatal que conectará directamente a productores con consumidores de todo el país. Funciona como una vidriera virtual que, al no contar con intermediarios, aporta a una baja en los precios publicados. A apenas 24 horas de su puesta en marcha, la plataforma realizó transacciones por 7.410.000 pesos, hubo 1.014 encargos y 2.000 empresas y productores locales que pidieron sumarse.

El lugar elegido para el acto no fue casual: en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, sede del Correo Argentino por más de 80 años, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la presidenta del Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski, presentaron la nueva unidad de negocios del Correo ante empresarios como una "evolución natural de algo que ya sabemos hacer".



"Actualmente somos el principal operador de logística de e-commerce a nivel nacional, distribuimos más de dos millones de paquetes por mes, contamos con el compromiso de 16.600 trabajadores, la fuerza de 1.482 sucursales y 1.067 centros de distribución al servicio de este nuevo portal", explicó Piesciorovsky. La funcionaria declaró que la iniciativa fue presentada ante funcionarios en 2015, pero no fue llevada adelante los últimos cuatro años porque "pasaron cosas". "Para encarar un proyecto de este estilo se necesita inversión, un gobierno nacional que apoye y garantice que se lleve adelante. Hoy tenemos esa decisión política", agregó. Para poner en marcha la plataforma, la inversión hecha por el Correo Argentino hasta hoy es de 41 millones de pesos para el desarrollo del software y la tecnología necesaria para llevarlo a cabo.

Abrir el mercado

Si bien Correo Compras se podría ver como un intento por disputar la supremacía de Mercado Libre en el país, desde el gobierno hacen énfasis en sus diferencias: "No tiene que ver con hacerle sombra a Mercado Libre, sino con generar una herramienta más para el Correo Argentino que es una empresa estatal y necesita generar nuevos canales de comercialización; es un avance necesario", respondió Santiago Cafiero ante la consulta de PáginaI12.

Es que ambas propuestas no ofrecen exactamente el mismo servicio: la principal diferencia es la eliminación de intermediarios. Mientras que en Mercado Libre cualquier persona puede ofrecer sus productos nuevos o usados al precio que considere pertinente, en Correo Compras las transacciones son únicamente de empresas. "Si no es la tienda oficial, no puede participar de Correo Compras", afirma Piesciorovski.

Además, las comisiones son menores. Los vendedores tendrán que abonar cierto arancel equivalente al costo de mantener la plataforma y de logística, pero es un costo asumido y no muy alto para las empresas.



La investigadora del Conicet asociada al "Centro de Internet y Sociedad", Cecilia Rikap, destacó la potencia de la política, y resaltó la oportunidad que le da al Estado de introducirse en la economía de datos. "Una pregunta que me queda es dónde se van a alojar los datos y cuál es el proceso de seguridad informática. Si el gobierno tiene la capacidad interna para hacer análisis de estos datos, puede utilizarlos para diseñar políticas públicas. Aparece la posibilidad de que los datos estén al servicio del pueblo y no del rédito privado", aclara.

¿Cómo funciona?